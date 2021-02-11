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Преподаватель и волонтер из Гродно. Кто та молодая блондинка, что сидит в президиуме ВНС
11.02.2021 14:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В президиуме Всебелорусского народного собрания телезрители сегодня заметили молодую девушку, которая сидит рядом с председателем Коллегии Европейской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Это 21-летняя гродненка Божена Еремич — преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права ГрГУ.
Девушка окончила гродненскую среднюю школу № 3 имени В.М. Усова и поступила в ГрГУ, с отличием окончила юридический факультет вуза по специальности «Правоведение». Тема ее дипломной работы «Обеспечение прав человека в период международных вооруженных конфликтов»,
С 2019 по 2020 год Божена работала юрисконсультом на предприятии «ЗОВ-ПРОФИЛЬ».
Сейчас она учится в магистратуре своего вуза по специальности «Юриспруденция». В планах — поступить в аспирантуру.
Сфера научных интересов девушки — история государства и права зарубежных стран, история политических и правовых учений, международное частное право, международное гуманитарное право.
Божена также является куратором юридической клиники в университете и занимается волонтерской деятельностью.
Девушка активно ведет свои профили в социальных сетях. Так, в Вконтакте она делится моментами личной (Божена замужем) и общественной жизни. В последнее время часто пишет о Всебелорусском народном собрании и постит фотографии со встреч делегатов ВНС — например, со студентами гродненских вузов.
— Я очень горжусь тем, что являюсь участником ВНС, — пишет девушка.
Перед началом ВНС она
— Это уникальная возможность вынести на обсуждение важные проблемы общества, сконцентрироваться на задачах, которые предстоит решить для развития страны, а значит, и новых хороших подвижек в жизни каждого белоруса. Я впервые буду участвовать в подобном мероприятии. Рассчитываю на продуктивную работу, которая станет началом большого пути. Лично меня волнует вопрос воспитания. Чтобы получить гражданина с активной жизненной позицией, способного отстаивать интересы государства, имеющего конструктивную точку зрения даже по проблемным моментам, особенно по проблемным, нужно уже в юном возрасте направить его к этому. Это неотделимо от образовательного процесса. Отсюда и необходимость организовывать, например, на уровне университета на всех факультетах активную работу по правовому воспитанию.
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В президиуме Всебелорусского народного собрания телезрители сегодня заметили молодую девушку, которая сидит рядом с председателем Коллегии Европейской...
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