Преподаватель и волонтер из Гродно. Кто та молодая блондинка, что сидит в президиуме ВНС

Источник материала: Tut.by

В президиуме Всебелорусского народного собрания телезрители сегодня заметили молодую девушку, которая сидит рядом с председателем Коллегии Европейской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем. Это 21-летняя гродненка Божена Еремич — преподаватель-стажер кафедры теории и истории государства и права ГрГУ.



Фото: скриншот «Беларусь-1»

Девушка окончила гродненскую среднюю школу № 3 имени В.М. Усова и поступила в ГрГУ, с отличием окончила юридический факультет вуза по специальности «Правоведение». Тема ее дипломной работы «Обеспечение прав человека в период международных вооруженных конфликтов», сообщается на сайте юридического факультета вуза.



Фото: Инстаграм Божены

С 2019 по 2020 год Божена работала юрисконсультом на предприятии «ЗОВ-ПРОФИЛЬ».

Сейчас она учится в магистратуре своего вуза по специальности «Юриспруденция». В планах — поступить в аспирантуру.



Танец с Лукашенко. Божена в синем платье. Республиканский бал выпускников в 2020-м году. Фото: аккаунт Божены ВКонтакте

Сфера научных интересов девушки — история государства и права зарубежных стран, история политических и правовых учений, международное частное право, международное гуманитарное право.

Божена также является куратором юридической клиники в университете и занимается волонтерской деятельностью.



Венский бал в Минске, 2019 г.

Девушка активно ведет свои профили в социальных сетях. Так, в Вконтакте она делится моментами личной (Божена замужем) и общественной жизни. В последнее время часто пишет о Всебелорусском народном собрании и постит фотографии со встреч делегатов ВНС — например, со студентами гродненских вузов.

— Я очень горжусь тем, что являюсь участником ВНС, — пишет девушка.

Перед началом ВНС она давала интервью газете «Гродненская правда».

— Это уникальная возможность вынести на обсуждение важные проблемы общества, сконцентрироваться на задачах, которые предстоит решить для развития страны, а значит, и новых хороших подвижек в жизни каждого белоруса. Я впервые буду участвовать в подобном мероприятии. Рассчитываю на продуктивную работу, которая станет началом большого пути. Лично меня волнует вопрос воспитания. Чтобы получить гражданина с активной жизненной позицией, способного отстаивать интересы государства, имеющего конструктивную точку зрения даже по проблемным моментам, особенно по проблемным, нужно уже в юном возрасте направить его к этому. Это неотделимо от образовательного процесса. Отсюда и необходимость организовывать, например, на уровне университета на всех факультетах активную работу по правовому воспитанию.



Фото: grodnonews.by