В Беларуси выдан 900-тысячный ключ электронной цифровой подписи

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могут эффективно взаимодействовать с государством и не тратить время на посещение различных государственных структур. Например, для подачи налоговой декларации и документов в фонд социальной защиты населения. Сократить временную дистанцию могут и физлица, используя ключ электронной цифровой подписи, получить который можно в Национальном центре электронных услуг.