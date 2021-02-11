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В Беларуси выдан 900-тысячный ключ электронной цифровой подписи
11.02.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
могут эффективно взаимодействовать с государством и не тратить время на посещение различных государственных структур. Например, для подачи налоговой декларации и документов в фонд социальной защиты населения. Сократить временную дистанцию могут и физлица, используя ключ электронной цифровой подписи, получить который можно в Национальном центре электронных услуг.
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могут эффективно взаимодействовать с государством и не тратить время на посещение различных государственных структур. Например, для подачи налоговой декларации...
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