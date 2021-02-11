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Белорусы стали чаще рассчитываться за покупки пластиковой картой
11.02.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Согласно данным Нацбанка, доля безналичных расчетов в 2020 году составила свыше 60 %. Это на 5 % больше, чем годом ранее. По подсчетам аналитиков, в начале года у белорусов на руках было почти 15,5 миллиона карт. Сегодня в стране спросом пользуются такие платежные системы, как MasterCard, Visa, БЕЛКАРТ и БЕЛКАРТ-Maestro.
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Согласно данным Нацбанка, доля безналичных расчетов в 2020 году составила свыше 60 %. Это на 5 % больше, чем годом ранее. По подсчетам аналитиков, в начале года у...
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