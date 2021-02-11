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Делегаты о необходимости проведения VI Всебелорусского народного собрания
11.02.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTОпираясь на печальный опыт соседей, все делегаты сегодня прекрасно понимают ответственность. Ошибки всегда учитываются. Гости собрания и представители общественного мнения отмечают, что такой диалог назрел и актуален особенно сейчас, когда наш народ пытаются разобщить самые разные силы, опираясь на мнимую поддержку Запада (видео).
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Опираясь на печальный опыт соседей, все делегаты сегодня прекрасно понимают ответственность. Ошибки всегда учитываются. Гости собрания и представители...
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