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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Делегаты о необходимости проведения VI Всебелорусского народного собрания Опираясь на печальный опыт соседей, все делегаты сегодня прекрасно понимают ответственность. Ошибки всегда учитываются. Гости собрания и представители...

Опираясь на печальный опыт соседей, все делегаты сегодня прекрасно понимают ответственность. Ошибки всегда учитываются. Гости собрания и представители общественного мнения отмечают, что такой диалог назрел и актуален особенно сейчас, когда наш народ пытаются разобщить самые разные силы, опираясь на мнимую поддержку Запада