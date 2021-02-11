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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каким видят свое будущее и чего ожидают от масштабного форума белорусы Успешная реализация всех задач социально-экономического развития страны, безусловно, повлияет на качество жизни каждого из нас. Но каждый из нас вкладывает в...

Успешная реализация всех задач социально-экономического развития страны, безусловно, повлияет на качество жизни каждого из нас.Но каждый из нас вкладывает в понятие "качество жизни" что-то свое, конкретику - стабильность и порядок на улицах, для кого-то это достойные условия труда, социальные гарантии, больше возможностей для самореализации.Каким видят свое будущее и чего ожидают от масштабного форума белорусы - эти вопросы наши корреспонденты адресовали жителям разных городов Беларуси