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Каким видят свое будущее и чего ожидают от масштабного форума белорусы

11.02.2021 14:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Успешная реализация всех задач социально-экономического развития страны, безусловно, повлияет на качество жизни каждого из нас. 

Но каждый из нас вкладывает в понятие "качество жизни" что-то свое, конкретику - стабильность и порядок на улицах, для кого-то это достойные условия труда, социальные гарантии, больше возможностей для самореализации. 

Каким видят свое будущее и чего ожидают от масштабного форума белорусы - эти вопросы наши корреспонденты адресовали  жителям разных городов Беларуси (видео)

 
 
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Успешная реализация всех задач социально-экономического развития страны, безусловно, повлияет на качество жизни каждого из нас.  Но каждый из нас вкладывает в...
 
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