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Каким видят свое будущее и чего ожидают от масштабного форума белорусы
11.02.2021 14:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTУспешная реализация всех задач социально-экономического развития страны, безусловно, повлияет на качество жизни каждого из нас.
Но каждый из нас вкладывает в понятие "качество жизни" что-то свое, конкретику - стабильность и порядок на улицах, для кого-то это достойные условия труда, социальные гарантии, больше возможностей для самореализации.
Каким видят свое будущее и чего ожидают от масштабного форума белорусы - эти вопросы наши корреспонденты адресовали жителям разных городов Беларуси (видео).
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Успешная реализация всех задач социально-экономического развития страны, безусловно, повлияет на качество жизни каждого из нас. Но каждый из нас вкладывает в...
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