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В Витебске прошел ряд ночных обысков: не менее 4 человек под стражей

11.02.2021 15:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ночь с 9 на 10 февраля в Витебске прошел ряд обысков и задержаний. По словам правозащитников, в областном центре и районе провели 9 ночных обысков, не менее четырех человек задержаны и находятся под стражей, сообщает «Віцебская вясна».

Вечером 9 февраля задержали активистов Александра Матеюка и Олега Борозну. По предварительной информации, их подозревают в незаконном обороте наркотиков (ст. 328 УК).

В ночь с 9 на 10 февраля в Витебске и районе практически одновременно прошли многочисленные обыски. В агрогородке Новка задержали Татьяну Туровец — мать активистки Ангелины Туровец. Ее обвинили в неподчинении законным требованиям сотрудников милиции (статья 23.4 КоАП) и оскорблении должностного лица (статья 23.5 КоАП).

10 февраля суд Витебского района (судья Михаил Зубеня) признал Татьяну Туровец виновной по обеим статьям и оштрафовал на 30 базовых величин (870 рублей).

На выходе из зала суда Туровец ожидали 10 сотрудников РОВД и Следственного комитета. Женщину снова задержали — на 72 часа, до предъявления обвинения по статье 364 УК (Насилие или угроза насилия в отношении сотрудника милиции).

Задержана также волонтер организации YMCA («Христианское сообщество взрослых и молодежи») Евгения Почепко.

 
Теги: Витебск
 
 
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По словам правозащитников, в областном центре и Витебском районе провели 9 ночных обысков.
 
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