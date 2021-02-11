«За 20 минут я стал опасным для общества?» Обвинение запросило сроки первым 10 фигурантам «дела о хороводе» в Бресте

Источник материала: Tut.by

11 февраля в Бресте прошли прения по уголовному делу о протестном хороводе на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов 13 сентября прошлого года.



Фото: Следственный комитет

Всего по «хороводному делу» проходят около 50 фигурантов. Их обвиняют или подозревают в активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, повлекших нарушение работы транспорта, предприятий и организаций. Судят обвиняемых группами по 10 человек. Суд по первой «десятке» подходит к концу, по второй — начнется на следующей неделе.

11 февраля прошли прения сторон. Обвинение посчитало вину первых десяти человек доказанной и отметило, что лишь двое полностью признали свою вину: 25-летняя учительница иностранных языков Марина Глазова и 20-летняя студентка третьего курса филфака БГУ Марина Сирецан. Им прокурор попросил назначить «домашнюю химию»: первой — полтора года, второй — год и три месяца. При этом Марине Глазовой зачтется в срок исполнения наказания время, которое она пробыла под стражей и домашним арестом.

Полтора года «домашней химии» обвинение запросило и для Ярослава Ярошука.

Для Федоренко, Колпачика, Якубука, Денисенко, Литвина прокурор запросил полтора года «химии» — с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

Два года «химии» попросил прокурор для Максима Жарова, который ранее был судим за хулиганство. К этому наказанию обвинение считает необходимым добавить и 505 рублей непогашенного по старому приговору штрафа. Те же два года с направлением в ИУОТ запросили и для Вадима Вороновича, который ранее к уголовной ответственности не привлекался, имеет на иждивении малолетнего ребенка, но не возместил предъявленный ущерб.

«Они были, может быть, впервые в жизни абсолютно свободны и поэтому счастливы»

Предложенные стороной обвинения сроки у некоторых присутствующих на суде вызвали удивление.

Николай Федоренко посчитал, что полтора года «химии» — это слишком строго:

— Неужели из-за 20 минут на этом перекрестке я стал для общества таким опасным человеком, что мне нужно ограничивать свободу?

Адвокат Виталия Литвина попросил оправдать его подзащитного в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Он считает, что Виталий не совершал умышленных активных действий, направленных на грубое нарушение общественного порядка. Защитник также напомнил, что ранее за хоровод его уже судили по статье 23.34 КоАП.

— Во время просмотра видеозаписей в суде я невольно обратил свой взгляд в зал. И заметил, что у многих людей — обвиняемых и не только — блестели глаза, а некоторые даже в такт звучавшей музыке робко притопывали ногой. Они вспоминали не то, что, «находясь в то время и в том месте выражали некий протест или рассчитывали на некий эффект» — а то, что они были, может быть, впервые в жизни абсолютно свободны и поэтому счастливы, — резюмировал защитник Литвина под аплодисменты из зала.

В суде по «хороводному делу» объявили перерыв на обед. После паузы прения возобновятся. Затем обвиняемые смогут выступить с последним словом.

Что происходит?

«Хороводное дело» — самое масштабное расследование, связанное с послевыборными акциями протеста в Бресте.

Речь идет о событиях 13 сентября прошлого года. В тот день колонна демонстрантов вышла на перекресток проспекта Машерова и бульвара Космонавтов. Движение автомобилей и общественного транспорта на участке было затруднено. Люди пели песни, водили хороводы до тех пор, пока не приехал водомет. Вслед за ним выбежали силовики и стали задерживать протестующих.

По данным следствия, блокирование перекрестка нарушило движение транспорта. Общий простой троллейбусов на участке составил 29 часов, автобусов — около 5 часов. Движение маршруток остановилось на пять минут. Троллейбусный парк оценил ущерб почти в 620 рублей, автобусный — в 40 рублей 37 копеек. Кроме того, на различное время пришлось закрыться трем ларькам и ресторану KFC.

Кого судят?

Первые 10 обвиняемых по «хороводному делу» предстали перед судом 20 января. Их возраст — от 20 до 38 лет. Среди них — два айтишника, два грузчика, учительница, директор частной фирмы, начальник смены в торговой компании, банковский работник, временно безработный и студентка третьего курса филфака БГУ.

Фабула обвинения на всех одна: «На участке пересечения проезжих частей проспекта Машерова, бульвара Космонавтов и бульвара Шевченко, действуя в группе с иными лицами, которые громко кричали, свистели, выкрикивали лозунги, хлопали в ладони, грубо нарушал общественный порядок и умышленно препятствовал движению транспортных средств и нормальному функционированию предприятий и организаций».