Милиция проверяет сообщения о минировании нескольких зданий в Минске. Но не указывает каких

Источник материала: Tut.by

Сегодня в течение дня в милицию несколько раз сообщали о минировании зданий в Минске. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.

Во всех указанных местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.

Минская милиция готова пресечь любые противоправные действия и оперативно выбыть в места осложнения обстановки, отмечается в сообщении. Кроме того, ГУВД приносит извинения за неудобства, связанные с мерами безопасности.

Читатели TUT.BY рассказали, что сегодня в течение дня видели саперов у торгового центра «Галилео», а также в районе торгового дома «На Немиге».