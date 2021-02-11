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Милиция проверяет сообщения о минировании нескольких зданий в Минске. Но не указывает каких
11.02.2021 15:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в течение дня в милицию несколько раз сообщали о минировании зданий в Минске. Об этом
Во всех указанных местах работают сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности. Работают саперно-пиротехнические группы.
Минская милиция готова пресечь любые противоправные действия и оперативно выбыть в места осложнения обстановки, отмечается в сообщении. Кроме того, ГУВД приносит извинения за неудобства, связанные с мерами безопасности.
Читатели TUT.BY рассказали, что сегодня в течение дня видели саперов у торгового центра «Галилео», а также в районе торгового дома «На Немиге».
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Сегодня в течение дня в милицию несколько раз сообщили о минировании зданий в Минске. Об этом сообщает официальный телеграм-канал ГУВД Мингорисполкома.
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