Мама Романа Бондаренко попросила суд о ее личном участии в процессе над журналисткой TUT.BY и врачом

Источник материала: Tut.by

Елена Бондаренко, мама Романа Бондаренко, попросила суд о ее личном участии в судебных заседаниях. «Я и ранее просила и сейчас настаиваю на придании максимальной огласки всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью», — отмечает она.



Елена Бондаренко, мама Романа Бондаренко. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Нам удалось связаться с мамой Романа Бондаренко. Как выяснилось, о том, что суд Московского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении журналистки TUT.BY Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина, она узнала из СМИ.

После этого Елена Бондаренко подала заявление на имя председателя суда с просьбой о ее личном участии в судебных заседаниях. Заявление зарегистрировали 8 февраля.

— Я считаю необходимым мое личное участие в процессе по делу Артема Сорокина и Екатерины Борисевич, потому что он напрямую касается моего сына, — отмечает Елена Бондаренко. По ее словам, только она может дать согласие всем участникам процесса что-либо говорить, обсуждать, исследовать материалы по поводу состояния здоровья и причин смерти единственного сына.



Роман Бондаренко. Фото со страницы во «ВКонтакте»

Елена Бондаренко отмечает, что попросила в своем заявлении сообщить ей о дате и времени судебного заседания для участия в нем.

— Я и ранее просила и сейчас настаиваю на предании максимальной огласке всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью, — отмечает она.

Елена Бондаренко отмечает, что 2 декабря ее допросили в Генпрокуратуре и подписанный ею протокол есть в материалах дела о смерти Романа. После этого допроса, по словам Елены Бондаренко, следователь попросил ее прийти на допрос по делу Екатерины Борисевич и Артема Сорокина 8 декабря, однако 7 декабря через адвоката передали, что никуда идти уже не надо.



Журналистка TUT.BY Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин

Напомним, суд над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.

Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину предъявили обвинение в «разглашении врачебной тайны, повлекшем тяжкие последствия» (ч. 3 ст. 178 УК РБ). Поводом стала опубликованная 13 ноября статья , в которой говорилось, что в крови Романа Бондаренко не было алкоголя. Это расходится с версией СК и Александра Лукашенко. Катерина Борисевич и Артем Сорокин находятся в СИЗО № 1 Минска. При этом родные Романа к журналистке и доктору претензий не имеют.

Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.