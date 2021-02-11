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Мама Романа Бондаренко попросила суд о ее личном участии в процессе над журналисткой TUT.BY и врачом
11.02.2021 16:13 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Елена Бондаренко, мама Романа Бондаренко, попросила суд о ее личном участии в судебных заседаниях. «Я и ранее просила и сейчас настаиваю на придании максимальной огласки всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью», — отмечает она.
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После этого Елена Бондаренко подала заявление на имя председателя суда с просьбой о ее личном участии в судебных заседаниях. Заявление зарегистрировали 8 февраля.
— Я считаю необходимым мое личное участие в процессе по делу Артема Сорокина и Екатерины Борисевич, потому что он напрямую касается моего сына, — отмечает Елена Бондаренко. По ее словам, только она может дать согласие всем участникам процесса что-либо говорить, обсуждать, исследовать материалы по поводу состояния здоровья и причин смерти единственного сына.
Елена Бондаренко отмечает, что попросила в своем заявлении сообщить ей о дате и времени судебного заседания для участия в нем.
— Я и ранее просила и сейчас настаиваю на предании максимальной огласке всего, что связано с моим сыном, в том числе и с его смертью, — отмечает она.
Елена Бондаренко отмечает, что 2 декабря ее допросили в Генпрокуратуре и подписанный ею протокол есть в материалах дела о смерти Романа. После этого допроса, по словам Елены Бондаренко, следователь попросил ее прийти на допрос по делу Екатерины Борисевич и Артема Сорокина 8 декабря, однако 7 декабря через адвоката передали, что никуда идти уже не надо.
Напомним, суд над журналисткой TUT.BY Катериной Борисевич и врачом Артемом Сорокиным начнется 19 февраля в 10 утра. Процесс будет проходить в Доме правосудия.
Катерина Борисевич была задержана 19 ноября 2020 года. Позже ей и врачу БСМП Артему Сорокину
Отметим, что за избиение Романа Бондаренко никто не задержан, более того — до сих пор не возбуждено уголовное дело, родные не признаны потерпевшими.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Катерину Борисевич и Артема Сорокина узниками совести, белорусские правозащитники признали их политзаключенными. С момента задержания обвиняемые удерживаются в СИЗО.
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Мама Романа Бондаренко попросила суд о ее личном участии в процессе над журналисткой TUT.BY и врачом
Нам удалось связаться с мамой Романа Бондаренко. Как выяснилось, о том, что суд Московского района Минска рассмотрит уголовное дело в отношении журналистки TUT.BY...
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