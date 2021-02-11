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Волонтеры: в ИВС на Окрестина стали принимать передачи, с 17 февраля снимут ограничения в Жодино
11.02.2021 16:33 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня в ИВС на Окрестина стали принимать передачи. Об этом со ссылкой на волонтеров
Как сказано в сообщении, передачи в минском ИВС на Окрестина будут принимать сегодня, 11 февраля, до 17 часов. В нем находятся задержанные, которые дожидаются суда. По данным волонтеров, теперь передать вещи можно регулярно по четвергам с 9 до 17 часов.
Также, по информации волонтеров из
Напомним, что больше месяца назад в ИВС и ЦИП на Окрестина, а позже и в СИЗО города Жодино
Люди, которые содержались в изоляторе до суда и которым позже присуждали административный, неделями оставались без теплых вещей и средств гигиены.
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Сегодня в ИВС на Окрестина стали принимать передачи. Об этом со ссылкой на волонтеров сообщает телеграм-канал «Списки задержанных». Также, по данным волонтеров, с 17...
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