Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 фев – Sputnik. Дополнительные поезда будут курсировать в Беларуси на "длинных выходных" в начале марта, сообщили в пресс-службе Белорусской железной дороги.

В текущем году Международный женский день (8 марта) выпадает на понедельник, поэтому белорусы будут отдыхать три дня.

"С учетом повышенного спроса пассажиров на перевозки с 5 по 8 марта БЖД назначила 13 дополнительных поездов в межрегиональном и региональном сообщении", – сказали в БЖД.

Там также отметили, что составы пустят на наиболее востребованные маршруты: из Минска в Гомель, Витебск, Гродно и Светлогорск, из Полоцка в Минск, из Гомеля в Могилев, из Орши в Кричев. При этом максимальное количество пассажиров ожидается именно 8 марта, поэтому на этот день предусмотрено наибольшее количество поездов.

Кроме того, в связи с этим скорректирован график движения отдельных составов: поезда № 682/681 Брест – Минск, № 667/646 Минск – Брест, № 678 Коммунары – Орша, № 683 Гомель – Минск, № 747 Гомель – Минск, № 697/698 Гомель – Витебск, №676/675 Брест – Гомель и № 859/860 Минск – Пинск назначены на 8 марта вместо 7-го, а поезда № 684 Минск – Гомель и № 697/698 Витебск – Гомель – на 9 марта вместо 8-го.