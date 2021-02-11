|
Ю. Подоляка: Содержательные дискуссии - вот примета цивилизованного диалога
11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЗа происходящим во Дворце Республики с неподдельным интересом наблюдают за рубежом. Украинские эксперты убеждены: язык улиц взаимопониманию уж точно не способствуют. Содержательные дискуссии - вот примета цивилизованного диалога. Уже стали появляться отзывы по темам, затронутым в первой части собрания. Вот как оценивают площадку для диалога и сам форум политические обозреватели.
Юрий Подоляка, политический обозреватель (Украина): "На самом деле сегодняшний форум - это не только очень важная площадка, чтобы обратно консолидировать белорусское общество, потому что протесты, которые прошли, внесли некоторый разлад внутрь белорусского общества. Нужно показать белорусскому народу, куда дальше двигаться. Сегодня на этом съезде намечен тот вектор, по которому будет развиваться страна, в том числе - пути интеграции с Россией. Тезис А. Г. Лукашенко о том, что союз Беларуси и России очень актуален. Беларусь со своим вектором развития может стать примером для подражания. Если при помощи белорусского примера украинскую проблему закроют, то во многом решатся проблемы как минимум в Восточной Европе".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За происходящим во Дворце Республики с неподдельным интересом наблюдают за рубежом. Украинские эксперты убеждены: язык улиц взаимопониманию уж точно не...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)