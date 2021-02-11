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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ю. Подоляка: Содержательные дискуссии - вот примета цивилизованного диалога За происходящим во Дворце Республики с неподдельным интересом наблюдают за рубежом. Украинские эксперты убеждены: язык улиц взаимопониманию уж точно не...

За происходящим во Дворце Республики с неподдельным интересом наблюдают за рубежом. Украинские эксперты убеждены: язык улиц взаимопониманию уж точно не способствуют. Содержательные дискуссии - вот примета цивилизованного диалога. Уже стали появляться отзывы по темам, затронутым в первой части собрания. Вот как оценивают площадку для диалога и сам форум политические обозреватели.