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И. Кубраков: Силовики готовы пресекать любые противоправные действия

11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. События последних дней об этом очень ярко говорят. "Пик протестов пройден, а их проявления практически сошли на нет", - отметил глава КГБ Иван Тертель перед началом форума. 

Но что происходит сегодня, в важный для страны и белорусов день? Отдельные деструктивные телеграм-каналы решили вновь призывать к беспорядкам. Глава МВД Беларуси Иван Кубраков ответил всем этим призывам. Силовики готовы пресекать любые противоправные действия, а так называемые организаторы уже известны властям. Порядок будет обеспечен, не стоит в этом сомневаться. 

 
 
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Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. События последних дней об этом очень ярко говорят. "Пик протестов пройден, а их проявления практически сошли на нет", -...
 
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