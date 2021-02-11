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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Кубраков: Силовики готовы пресекать любые противоправные действия Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. События последних дней об этом очень ярко говорят. "Пик протестов пройден, а их проявления практически сошли на нет", -...

Блицкриг не удался. Мы удержали свою страну. События последних дней об этом очень ярко говорят. "Пик протестов пройден, а их проявления практически сошли на нет", - отметил глава КГБ Иван Тертель перед началом форума.Но что происходит сегодня, в важный для страны и белорусов день? Отдельные деструктивные телеграм-каналы решили вновь призывать к беспорядкам. Глава МВД Беларуси Иван Кубраков ответил всем этим призывам. Силовики готовы пресекать любые противоправные действия, а так называемые организаторы уже известны властям. Порядок будет обеспечен, не стоит в этом сомневаться.