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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперты сходятся во мнении, что белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга Сигнал Всебелорусского народного собрания разлетается по планете. А мощный посыл в выступлении белорусского лидера неспроста был посвящен геополитике. Глядя,...

Сигнал Всебелорусского народного собрания разлетается по планете. А мощный посыл в выступлении белорусского лидера неспроста был посвящен геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты во Дворце Республики сходятся во мнении, что белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга.Гостья народного форума не понаслышке знает, что такое, когда страну разрывают на части. Причем буквально. Когда чье-то мнение в один момент превращается в снаряд, летящий на дома. Стремясь продвинуть собственные интересы в регионе, страны альянса во главе с США за три месяца убили и покалечили десятки тысяч человек. Разминирование Сербии, к слову, продолжается и спустя 20 лет после начала атак, а точное число жертв не подсчитано до сих пор.