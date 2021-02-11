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Эксперты сходятся во мнении, что белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга
11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСигнал Всебелорусского народного собрания разлетается по планете. А мощный посыл в выступлении белорусского лидера неспроста был посвящен геополитике. Глядя, как демократический Запад стирает национальное самосознание многих народов, эксперты во Дворце Республики сходятся во мнении, что белорусам нужно двумя руками держаться друг за друга.
Фатхи Осман Туган Ахмед, профессор Таббинского металлургического института (Египет): "Я знаю, как белорусский народ живет, и знаю, что первое Всебелорусское народное собрание было в 1996 году в октябре. Сейчас уже шестое. Жизнь изменилась сильно. Во всех областях: в области политики, в области экономической ситуации, торговли, промышленности, образования. Поэтому я вижу: идет и развивается хорошо. И Президент республики, я думаю, хорошо работает для народа, для страны".
Ивана Жигон, актриса театра и кино, режиссер (Сербия): "Есть страна, есть Президент, который, рискуя своей жизнью, прилетел во время бомбежки в Сербию. Вся Сербия, вы можете представить, как относится к Беларуси, с каким большим уважением, как к самому большому братскому, близкому народу. Но не в этом только дело. Дело в том, что вся планета сейчас в огромном кризисе. Я очень хорошо понимаю молодых людей. В этом трудном моменте расти на такой планете, где враги стали невидимками. Нас же бомбили невидимые самолеты с невидимым ураном. Этот вирус сейчас невидим. Как молодому человеку вообще понять?".
Гостья народного форума не понаслышке знает, что такое, когда страну разрывают на части. Причем буквально. Когда чье-то мнение в один момент превращается в снаряд, летящий на дома. Стремясь продвинуть собственные интересы в регионе, страны альянса во главе с США за три месяца убили и покалечили десятки тысяч человек. Разминирование Сербии, к слову, продолжается и спустя 20 лет после начала атак, а точное число жертв не подсчитано до сих пор.
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Сигнал Всебелорусского народного собрания разлетается по планете. А мощный посыл в выступлении белорусского лидера неспроста был посвящен геополитике. Глядя,...
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