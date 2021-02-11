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Гости инфоканала - делегаты ВНС Тамара Красовская, Ирина Довгало и Юрий Чеботарь
11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас перемещаемся во Дворец Республики. С нами на связи вновь наша мобильная студия. Вижу, готова принять информационную эстафету наша коллега Светлана Лукьянюк (видео).
Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома
Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси
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Сейчас перемещаемся во Дворец Республики. С нами на связи вновь наша мобильная студия. Вижу, готова принять информационную эстафету наша коллега Светлана...
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