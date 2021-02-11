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Гости инфоканала - делегаты ВНС Тамара Красовская, Ирина Довгало и Юрий Чеботарь

11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сейчас перемещаемся во Дворец Республики. С нами на связи  вновь наша мобильная студия. Вижу, готова принять информационную эстафету наша коллега Светлана Лукьянюк (видео).

Тамара Красовская, председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Юрий Чеботарь, первый замминистра экономики Беларуси

 
 
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Сейчас перемещаемся во Дворец Республики. С нами на связи  вновь наша мобильная студия. Вижу, готова принять информационную эстафету наша коллега Светлана...
 
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