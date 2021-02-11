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Чего ждут журналисты по итогам ВНС

11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

За событием нон-стоп следят десятки телекамер. Во Дворце Республики расположился огромный пул журналистов. 

Делегатам сегодня уж точно не спрятаться от света софитов. Радует обратная связь - все гости активно отвечают на многочисленные вопросы. 

И сейчас к нам присоединяется Анастасия Бенедисюк. Она работает в пресс-центре. Настя, добрый день! Как можете оценить условия работы прессы на ВНС? Насколько нам известно, Вам удалось пообщаться и с зарубежными коллегами? Рассказывает Анастасия Бенедисюк.

Добрый день, коллеги! Выйди я на прямую связь с вами минут на 30 раньше, вы бы увидели за моей спиной совершенно другую картину. Сейчас я нахожусь в пресс-центре Дворца Республики. Именно здесь, у экранов, мы, журналисты, наблюдали за первой частью заседания. Конспектировали, отмечали, монтировали и передавали в эфир. Кто-то уже успел сделать не один материал. И сейчас, наверняка, в погоне за новым эксклюзивом. Объявлен небольшой перерыв, а значит, делегаты и приглашенные гости – в абсолютном доступе для пишущей и снимающей братии. Я попрошу режиссера показать ряд интервью, которые нам удалось записать с теми, кто обычно сам их берет. И вот с какими редакционными заданиями они приехали на ВНС (видео). 

 
 
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За событием нон-стоп следят десятки телекамер. Во Дворце Республики расположился огромный пул журналистов.  Делегатам сегодня уж точно не спрятаться от света...
 
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