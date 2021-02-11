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Александр Лукашенко призвал участников VI Всебелорусского народного собрания к честному и открытому разговору

11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К честному, открытому и принципиальному разговору призвал  сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов главными хозяевами столицы и страны в эти дни.   

Выступая на открытии, Президент заметил: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок.

В шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества. "Единство! Развитие! Независимость!" -  главные принципы, ставшие слоганом нынешнего народного вече. 

Президент также предложил проанализировать реалии, в которых оказалась наша страна. Среди вопросов -  что будет во внешней политике и как дальше государство  выстроит  работу с зарубежными партнерами.

А также как сохранить традиции и ценности, накопленые   столетиями, которые  позволяют белорусам оставаться нацией. Тем много. Главный ориентир - это ожидания, устремления, возможности развития современного человека. И в речи  Александр Лукашенко остановился на  важнейших принципиальных моментах для государства. 

Александр Лукашенко призвал участников VI Всебелорусского народного собрания к честному и открытому разговору


Беларусь на пороге судьбоносных решений, и нам есть на что опираться - многое сделано. Мы сохранили миротворческие позиции, закрепились на международной арене. Занимаем высокие места в рейтинге человеческого развития.  Эффективность систем здравоохранения, доступность образования -  по этим показателям мы в лидерах на постсоветском пространстве. 

И яркие примеры достижений, за которыми труд миллионов белорусов, есть во многих сферах:  от энергетики до  тяжелой промышленности, экологии,  безопасности.  Но претерпела страна и ряд  потрясений. И только сильное государство может их выдержать.  Беларусь  выстоит. Хоть суверенитету был брошен серьезный вызов. 
 

А. Лукашенко: Мы выстоим чего бы не стоило

У Беларуси много глобальных мировых инициатив. Президент подтвердил неизменную роль белорусского  государства  как донора стабильности. Идет борьба за вовлечение нашей страны в  орбиту влияния отдельных стран. 

Мы по-прежнему выступаем против конфронтации во внешней политике и за равноправие и уважение, придерживаемся концепции многовекторности. Беларусь не случайно оказалась в поле внимания крупных мировых игроков. По сути  Беларусь - последнее действительно суверенное государство Европы, подчеркнул   белорусский лидер. 

Александр Лукашенко призвал участников VI Всебелорусского народного собрания к честному и открытому разговору


А. Лукашенко: Мы - господствующая высота на поле боя

Беларуси важны отношения с Евросоюзом, но Россия остается основным стратегическим союзником. Президент заметил: от связки Беларусь - Россия зависит сегодня  мир  в регионе.  Жизненная необходимость в развитии сотрудничества с Россией заключается в создании равных условий хозяйствования. Укрепление интеграции - в белорусских приоритетах.  

А. Лукашенко: Единство с Россией - мир в регионе

Президент высказался также по санкциям  Запада против нас. Мнение белорусского лидера: они не имеют ни  политического, ни морального права указывать нашему государству, как жить и управлять страной. 

А. Лукашенко: Самим надо разобраться в себе! 

Президент был эмоционален. В выступлении много ярких образных выражений и эпитетов, особенно в отношении его позиции по принципиальным для Беларуси моментам:  будь то  внешняя политика или  даже воспитание нашей молодежи и ограждение ее от  деструктивного влияния извне. И зал неоднократно реагировал  на это аплодисментами.  

Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам  делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь  мнениями с нашими репортерами  в кулуарах. 
 
 
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К честному, открытому и принципиальному разговору призвал  сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов...
 
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