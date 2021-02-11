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Александр Лукашенко призвал участников VI Всебелорусского народного собрания к честному и открытому разговору
11.02.2021 16:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTК честному, открытому и принципиальному разговору призвал сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов главными хозяевами столицы и страны в эти дни.
Выступая на открытии, Президент заметил: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок.
В шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества. "Единство! Развитие! Независимость!" - главные принципы, ставшие слоганом нынешнего народного вече.
Президент также предложил проанализировать реалии, в которых оказалась наша страна. Среди вопросов - что будет во внешней политике и как дальше государство выстроит работу с зарубежными партнерами.
А также как сохранить традиции и ценности, накопленые столетиями, которые позволяют белорусам оставаться нацией. Тем много. Главный ориентир - это ожидания, устремления, возможности развития современного человека. И в речи Александр Лукашенко остановился на важнейших принципиальных моментах для государства.
Беларусь на пороге судьбоносных решений, и нам есть на что опираться - многое сделано. Мы сохранили миротворческие позиции, закрепились на международной арене. Занимаем высокие места в рейтинге человеческого развития. Эффективность систем здравоохранения, доступность образования - по этим показателям мы в лидерах на постсоветском пространстве.
И яркие примеры достижений, за которыми труд миллионов белорусов, есть во многих сферах: от энергетики до тяжелой промышленности, экологии, безопасности. Но претерпела страна и ряд потрясений. И только сильное государство может их выдержать. Беларусь выстоит. Хоть суверенитету был брошен серьезный вызов.
А. Лукашенко: Мы выстоим чего бы не стоилоУ Беларуси много глобальных мировых инициатив. Президент подтвердил неизменную роль белорусского государства как донора стабильности. Идет борьба за вовлечение нашей страны в орбиту влияния отдельных стран.
Мы по-прежнему выступаем против конфронтации во внешней политике и за равноправие и уважение, придерживаемся концепции многовекторности. Беларусь не случайно оказалась в поле внимания крупных мировых игроков. По сути Беларусь - последнее действительно суверенное государство Европы, подчеркнул белорусский лидер.
А. Лукашенко: Мы - господствующая высота на поле бояБеларуси важны отношения с Евросоюзом, но Россия остается основным стратегическим союзником. Президент заметил: от связки Беларусь - Россия зависит сегодня мир в регионе. Жизненная необходимость в развитии сотрудничества с Россией заключается в создании равных условий хозяйствования. Укрепление интеграции - в белорусских приоритетах.
А. Лукашенко: Единство с Россией - мир в регионеПрезидент высказался также по санкциям Запада против нас. Мнение белорусского лидера: они не имеют ни политического, ни морального права указывать нашему государству, как жить и управлять страной.
А. Лукашенко: Самим надо разобраться в себе!Президент был эмоционален. В выступлении много ярких образных выражений и эпитетов, особенно в отношении его позиции по принципиальным для Беларуси моментам: будь то внешняя политика или даже воспитание нашей молодежи и ограждение ее от деструктивного влияния извне. И зал неоднократно реагировал на это аплодисментами.
Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь мнениями с нашими репортерами в кулуарах.
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Александр Лукашенко призвал участников VI Всебелорусского народного собрания к честному и открытому разговору
К честному, открытому и принципиальному разговору призвал сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов...
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