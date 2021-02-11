Источник материала: БT

А. Лукашенко: Мы выстоим чего бы не стоило

А. Лукашенко: Мы - господствующая высота на поле боя

А. Лукашенко: Единство с Россией - мир в регионе

А. Лукашенко: Самим надо разобраться в себе!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Лукашенко призвал участников VI Всебелорусского народного собрания к честному и открытому разговору К честному, открытому и принципиальному разговору призвал сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов...

К честному, открытому и принципиальному разговору призвал сегодня Александр Лукашенко участников VI Всебелорусского народного собрания, назвав делегатов главными хозяевами столицы и страны в эти дни.Выступая на открытии, Президент заметил: решения ВНС не будут спонтанными и неожиданными, так как до начала форума была проведена большая подготовительная работа, в том числе в формате диалоговых площадок.В шестой раз в суверенной истории страны обращаются напрямую к народу, чтобы вместе обсудить и принять консолидированное решение по дальнейшему развитию нашей страны и общества. "Единство! Развитие! Независимость!" - главные принципы, ставшие слоганом нынешнего народного вече.Президент также предложил проанализировать реалии, в которых оказалась наша страна. Среди вопросов - что будет во внешней политике и как дальше государство выстроит работу с зарубежными партнерами.А также как сохранить традиции и ценности, накопленые столетиями, которые позволяют белорусам оставаться нацией. Тем много. Главный ориентир - это ожидания, устремления, возможности развития современного человека. И в речи Александр Лукашенко остановился на важнейших принципиальных моментах для государства.Беларусь на пороге судьбоносных решений, и нам есть на что опираться - многое сделано. Мы сохранили миротворческие позиции, закрепились на международной арене. Занимаем высокие места в рейтинге человеческого развития. Эффективность систем здравоохранения, доступность образования - по этим показателям мы в лидерах на постсоветском пространстве.И яркие примеры достижений, за которыми труд миллионов белорусов, есть во многих сферах: от энергетики до тяжелой промышленности, экологии, безопасности. Но претерпела страна и ряд потрясений. И только сильное государство может их выдержать. Беларусь выстоит. Хоть суверенитету был брошен серьезный вызов.У Беларуси много глобальных мировых инициатив. Президент подтвердил неизменную роль белорусского государства как донора стабильности. Идет борьба за вовлечение нашей страны в орбиту влияния отдельных стран.Мы по-прежнему выступаем против конфронтации во внешней политике и за равноправие и уважение, придерживаемся концепции многовекторности. Беларусь не случайно оказалась в поле внимания крупных мировых игроков. По сути Беларусь - последнее действительно суверенное государство Европы, подчеркнул белорусский лидер.Беларуси важны отношения с Евросоюзом, но Россия остается основным стратегическим союзником. Президент заметил: от связки Беларусь - Россия зависит сегодня мир в регионе. Жизненная необходимость в развитии сотрудничества с Россией заключается в создании равных условий хозяйствования. Укрепление интеграции - в белорусских приоритетах.Президент высказался также по санкциям Запада против нас. Мнение белорусского лидера: они не имеют ни политического, ни морального права указывать нашему государству, как жить и управлять страной.Президент был эмоционален. В выступлении много ярких образных выражений и эпитетов, особенно в отношении его позиции по принципиальным для Беларуси моментам: будь то внешняя политика или даже воспитание нашей молодежи и ограждение ее от деструктивного влияния извне. И зал неоднократно реагировал на это аплодисментами.Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь мнениями с нашими репортерами в кулуарах.