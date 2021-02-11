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Гости выездной студии АТН - Дмитрий Воронюк и Игорь Завалей
11.02.2021 18:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы вновь побываем в гуще событий - на связи Дворец Республики. Наверняка у наших коллег в выездной студии АТН продолжаются обсуждения сказанного в первой части форума. Александр Хоровец в прямом эфире (видео).
Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ
Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси
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Мы вновь побываем в гуще событий - на связи Дворец Республики. Наверняка у наших коллег в выездной студии АТН продолжаются обсуждения сказанного в первой части...
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