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«Милиционер лежал и свистел». Среди свидетелей по «делу Тихановского» женщины в бейсболке нет
11.02.2021 19:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гродно
Мама Евгения Розниченко рассказала, что из-за переживаний у нее очень сильно село зрение. Сейчас она практически ничего не видит одним глазом, а вторым — совсем немного. Адвокат ходатайствовала приложить к делу справку о состоянии здоровья свидетельницы. На судебное заседание женщина пришла в темных очках и все время опроса их не снимала.
Она рассказала, что Евгений вернулся из России, где работал, в Гродно в конце марта прошлого года — хоронить отца. Так до своего задержания и остался в городе. Матери помогал, устроился на работу в строительную фирму. Сама женщина живет в деревне около Гродно и держит большое хозяйство. Признается, что с ним стало очень трудно управляться и ей тяжело без сына-помощника.
О том, что сына задержали, узнала от дочери. Та ей также показала минутное видео случившегося. Женщина рассказывает, что многого не рассмотрела — качество видео было не очень хорошее, запись длилась совсем недолго. Но в ее первоначальных показаниях есть информация о том, что на видео она узнала своего сына. На противоречия указывает прокурор.
Женщина говорит, что могла что-то не так понять и вообще ей следователь сказал, что это ее Евгений там, на видео.
— Но я не знаю он это или не он. И все, что я видела — это как он, если это мой сын, поддерживает голову милиционера и кладет его аккуратно на землю. Но разве он сделал что-то плохое? — говорит женщина. Прокурор долго выясняет, узнала все же гродненка на видео своего сына или нет, и почему есть противоречия в ее показаниях.
Маму Розниченко также спрашивают о сыне. Она говорит, что он «хороший мальчик» и агрессию никогда не проявлял.
Когда работал в России, то присылал родителям деньги. О том, что сын состоит в инициативной группе Тихановского, мама не знала. Говорит, он ей ничего не рассказывал, хоть отношения у них доверительные, и никакие документы или бумаги домой не приносил.
Еще одна свидетельница — пенсионерка Людмила Денисова рассказывает, что пришла на площадь Советскую 29 мая, чтобы оставить свою подпись за выдвижение кандидатов в президенты. Информацию о пикете узнала из Сети. Ей было интересно, она первый раз была на таком мероприятии. Отмечает, что все было спокойно и как-то даже празднично. Она простояла в очереди около получаса, а потом решила остаться и присела на парапет.
— А потом пошла какая-то катавасия. Налетела милиция и начала всех садить по бусам, — вспоминает женщина. Она рассказывает, что в метрах двух от нее и произошел инцидент с Тихановским и двумя женщинами. Однако пенсионерка многого не расслышала, из того что они говорили, так как имеет проблемы со слухом.
— Он говорил что-то вроде «отстаньте, я вас не знаю» — и отходил. Они — за ним, — говорит женщина. Также она рассказывает, что в какой-то момент появилась информационная группа милиции, сотрудники просили всех разойтись.
— А потом налетела милиция и его [Тихановского] взяли под ручки, — говорит женщина и вспоминает, что не видела, как на земле оказался один из сотрудников милиции. Только помнит, что он «лежал на земле и свистел», а потом поднялся.
Когда люди двинулись к бусам, стоящим около Советской площади, женщина пошла вместе со всеми. И когда автомобили стали сдавать назад, свидетельница стала стучать в окно авто, чтобы оно не наехало на стоящих там людей.
— Там же были живые люди. Они просто хотели спросить, почему задерживали других и чтобы из автомобилей кто-то вышел и объяснил, — говорит женщина.
Женщина, кстати, за события 29 мая была осуждена по административной статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
О том, что она является свидетелем по уголовному делу, узнала от милиционеров, которые однажды приехали к ней домой и отвезли в Следственный комитет.
Владимир Милевский рассказал, что свидетелем стал после того, как его опознали по отпечаткам пальцев, которые он оставил на одном из милицейских бусов.
— Не знаю, можно ли это говорить. Меня вычислили…, — обращается мужчина к судье.
— Все есть в материалах дела. Так что можете рассказывать.
Мужчина рассказал, что также приехал на пикет, чтобы оставить свою подпись. Простоял в очереди, сделал фотографию с Тихановским и хотел ехать домой, но в этот момент стало что-то происходить на площади Советской — и мужчина остался. Он встал на парапет, чтобы лучше видеть происходящее.
— Смотрю, что две женщины стали что-то кричать Тихановскому. С расстояния, на котором я находился, было видно, что они за ним ходят, а он пытается уйти от них. Мне было непонятно, что они ему пытались объяснить. Он просто уходил. Потом появилась милиция, на них были какие-то специальные жилеты. Потом свисток, люди расступились — и на земле лежит милиционер. Тихановский в тот момент был в 5 или 10 метрах от того места, где упал сотрудник. Потом подбежали силовики и стали всех хватать. Просто всех подряд задерживали. Людей уводили в бусы и автобусы. Когда микроавтобусы стали уезжать, люди начали их останавливать, вышли на дорогу и преграждали путь. Меня тоже возмутило происходящее и я тоже вышел на дорогу. Это продолжалось примерно минут пять, а потом выскочили омоновцы и всех разогнали, — рассказывает Владимир.
Он также говорит, что милицейские бусы были никак не обозначены. Понять, что это транспорт милиции было сложно. А еще микроавтобусы стояли так, что мешали проезду троллейбусов.
Мужчина говорит, что люди на площади просто хотели узнать, почему были задержаны другие гродненцы и куда их повезут. Также он вспоминает, что никто не призывал «проявлять агрессию к милиционерам или совершать какие-то противоправные действия».
Судебные заседания по данному делу продолжаться в пятницу 12 февраля. Также будут опрошены свидетели.
Кстати, потерпевшие на заседания не пришли. Сотрудники РОВД были заняты на службе, один сотрудник ОМОНа до сих пор в больнице, другой — в командировке.
«Дело Тихановского»
Сергея Тихановского и еще несколько человек
Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.
3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли
На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:
Белорусские правозащитники
Инициатива BYPOL
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