«Милиционер лежал и свистел». Среди свидетелей по «делу Тихановского» женщины в бейсболке нет

Источник материала: Tut.by

В Гродно продолжаются слушания по «делу Тихановского». Напомним, обвиняемыми по нему проходят Евгений Розниченко, Владимир Книга и Дмитрий Фурманов, которых задержали на предвыборном пикете в областном центре 29 мая прошлого года. В суде заслушали показания свидетелей — Тамары Розниченко — мамы обвиняемого Евгения, а также 62-летней Людмилы Денисовой и 39-летнего Владимира Милевского. Всего в деле около 20 свидетелей. Среди них, по информации TUT.BY, не будет той женщины, с которой в Гродно на пикете по сбору подписей возник конфликт у Сергея Тихановского.



Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Мама Евгения Розниченко рассказала, что из-за переживаний у нее очень сильно село зрение. Сейчас она практически ничего не видит одним глазом, а вторым — совсем немного. Адвокат ходатайствовала приложить к делу справку о состоянии здоровья свидетельницы. На судебное заседание женщина пришла в темных очках и все время опроса их не снимала.

Она рассказала, что Евгений вернулся из России, где работал, в Гродно в конце марта прошлого года — хоронить отца. Так до своего задержания и остался в городе. Матери помогал, устроился на работу в строительную фирму. Сама женщина живет в деревне около Гродно и держит большое хозяйство. Признается, что с ним стало очень трудно управляться и ей тяжело без сына-помощника.

О том, что сына задержали, узнала от дочери. Та ей также показала минутное видео случившегося. Женщина рассказывает, что многого не рассмотрела — качество видео было не очень хорошее, запись длилась совсем недолго. Но в ее первоначальных показаниях есть информация о том, что на видео она узнала своего сына. На противоречия указывает прокурор.

Женщина говорит, что могла что-то не так понять и вообще ей следователь сказал, что это ее Евгений там, на видео.

— Но я не знаю он это или не он. И все, что я видела — это как он, если это мой сын, поддерживает голову милиционера и кладет его аккуратно на землю. Но разве он сделал что-то плохое? — говорит женщина. Прокурор долго выясняет, узнала все же гродненка на видео своего сына или нет, и почему есть противоречия в ее показаниях.

Маму Розниченко также спрашивают о сыне. Она говорит, что он «хороший мальчик» и агрессию никогда не проявлял.

Когда работал в России, то присылал родителям деньги. О том, что сын состоит в инициативной группе Тихановского, мама не знала. Говорит, он ей ничего не рассказывал, хоть отношения у них доверительные, и никакие документы или бумаги домой не приносил.

Еще одна свидетельница — пенсионерка Людмила Денисова рассказывает, что пришла на площадь Советскую 29 мая, чтобы оставить свою подпись за выдвижение кандидатов в президенты. Информацию о пикете узнала из Сети. Ей было интересно, она первый раз была на таком мероприятии. Отмечает, что все было спокойно и как-то даже празднично. Она простояла в очереди около получаса, а потом решила остаться и присела на парапет.

— А потом пошла какая-то катавасия. Налетела милиция и начала всех садить по бусам, — вспоминает женщина. Она рассказывает, что в метрах двух от нее и произошел инцидент с Тихановским и двумя женщинами. Однако пенсионерка многого не расслышала, из того что они говорили, так как имеет проблемы со слухом.

— Он говорил что-то вроде «отстаньте, я вас не знаю» — и отходил. Они — за ним, — говорит женщина. Также она рассказывает, что в какой-то момент появилась информационная группа милиции, сотрудники просили всех разойтись.

— А потом налетела милиция и его [Тихановского] взяли под ручки, — говорит женщина и вспоминает, что не видела, как на земле оказался один из сотрудников милиции. Только помнит, что он «лежал на земле и свистел», а потом поднялся.





Когда люди двинулись к бусам, стоящим около Советской площади, женщина пошла вместе со всеми. И когда автомобили стали сдавать назад, свидетельница стала стучать в окно авто, чтобы оно не наехало на стоящих там людей.

— Там же были живые люди. Они просто хотели спросить, почему задерживали других и чтобы из автомобилей кто-то вышел и объяснил, — говорит женщина.

Она замечает, что никакой агрессии люди не проявляли, не призывали кого-то бить, а просто хотели выяснить, что происходит.

Женщина, кстати, за события 29 мая была осуждена по административной статье 23.34 за участие в несанкционированном массовом мероприятии.

О том, что она является свидетелем по уголовному делу, узнала от милиционеров, которые однажды приехали к ней домой и отвезли в Следственный комитет.

Владимир Милевский рассказал, что свидетелем стал после того, как его опознали по отпечаткам пальцев, которые он оставил на одном из милицейских бусов.

— Не знаю, можно ли это говорить. Меня вычислили…, — обращается мужчина к судье.

— Все есть в материалах дела. Так что можете рассказывать.

Мужчина рассказал, что также приехал на пикет, чтобы оставить свою подпись. Простоял в очереди, сделал фотографию с Тихановским и хотел ехать домой, но в этот момент стало что-то происходить на площади Советской — и мужчина остался. Он встал на парапет, чтобы лучше видеть происходящее.

— Смотрю, что две женщины стали что-то кричать Тихановскому. С расстояния, на котором я находился, было видно, что они за ним ходят, а он пытается уйти от них. Мне было непонятно, что они ему пытались объяснить. Он просто уходил. Потом появилась милиция, на них были какие-то специальные жилеты. Потом свисток, люди расступились — и на земле лежит милиционер. Тихановский в тот момент был в 5 или 10 метрах от того места, где упал сотрудник. Потом подбежали силовики и стали всех хватать. Просто всех подряд задерживали. Людей уводили в бусы и автобусы. Когда микроавтобусы стали уезжать, люди начали их останавливать, вышли на дорогу и преграждали путь. Меня тоже возмутило происходящее и я тоже вышел на дорогу. Это продолжалось примерно минут пять, а потом выскочили омоновцы и всех разогнали, — рассказывает Владимир.

Он также говорит, что милицейские бусы были никак не обозначены. Понять, что это транспорт милиции было сложно. А еще микроавтобусы стояли так, что мешали проезду троллейбусов.

Мужчина говорит, что люди на площади просто хотели узнать, почему были задержаны другие гродненцы и куда их повезут. Также он вспоминает, что никто не призывал «проявлять агрессию к милиционерам или совершать какие-то противоправные действия».

Судебные заседания по данному делу продолжаться в пятницу 12 февраля. Также будут опрошены свидетели.

Кстати, потерпевшие на заседания не пришли. Сотрудники РОВД были заняты на службе, один сотрудник ОМОНа до сих пор в больнице, другой — в командировке.

«Дело Тихановского»

Сергея Тихановского и еще несколько человек задержали 29 мая в Гродно во время пикета по сбору подписей. Этому предшествовал инцидент, в результате которого упал милиционер. Очевидцы событий назвали это провокацией , а МВД заявило , что задержанные применили насилие в отношении сотрудников милиции.

Сначала сообщалось об одном пострадавшем милиционере, затем — о двух.

3 и 4 июня на даче у Тихановского под Гомелем и в его офисе в Гомеле прошли обыски. Во время обыска на даче следователи нашли 900 тысяч долларов .

На сегодняшний день Тихановскому предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса:

организация действий, грубо нарушающих общественный порядок (ч. 1 ст. 342 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) в связи с событиями в Гродно 29 мая, где Тихановский и был задержан;

29 мая, где Тихановский и был задержан; воспрепятствование работе Центральной избирательной комиссии (ст. 191 УК, наказывается общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок) — Лидия Ермошина , сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, заявляла , что «Тихановский опасен для государства и общества»;

, сообщившая в СМИ о том, что признана потерпевшей по делу, , что «Тихановский опасен для государства и общества»; разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц либо повлекшее по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 130 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет).

Белорусские правозащитники признали Сергея Тихановского и остальных задержанных по этому делу политзаключенными и требуют их освобождения.

Инициатива BYPOL опубликовала материалы , касающиеся задержания Сергея Тихановского. Среди прочего там представлена аудиозапись, на которой человек с голосом, похожим на голос экс-министра внутренних дел Юрия Караева, говорит, что «он опаснее всех этих Бабариков» и «надо посадить его надолго». Стоит отметить, что фамилия Тихановского на записи не звучит. Однако фразы о том, что «он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все» (как известно, Тихановский ездил на работу в Россию), «приехал и начал: „Мы раскачаем эту власть“», позволяют допустить, что речь идет о Сергее Тихановском.