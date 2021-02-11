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На протяжении всего дня во Дворце Республики работала наша выездная студия. У нас была возможность в прямом эфире пообщаться с участниками и гостями форума.







В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутат Светлана Горваль о важности сегодняшнего диалога для общества На протяжении всего дня во Дворце Республики работала наша выездная студия. У нас была возможность в прямом эфире пообщаться с участниками и гостями форума. ...

Насколько белорусскому обществу важен такой диалог, свое мнение озвучила и депутат Палаты представителей Светлана Горваль (видео).