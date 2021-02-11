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Депутат Светлана Горваль о важности сегодняшнего диалога для общества
11.02.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На протяжении всего дня во Дворце Республики работала наша выездная студия. У нас была возможность в прямом эфире пообщаться с участниками и гостями форума.
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На протяжении всего дня во Дворце Республики работала наша выездная студия. У нас была возможность в прямом эфире пообщаться с участниками и гостями форума. ...
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