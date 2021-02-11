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Речь Президента разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны
11.02.2021 20:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь мнениями с нашими репортерами в кулуарах.
Ольга Захаренко, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов: "Я очень впечатлена. И впечатлена положительно. Все, что сказал Глава государства, несмотря на то, что это было продолжительно по времени, прошло на одном дыхании. Сказано ключевое: мы обязательно должны объединиться. У нас есть все. Во-первых, мы - мудрый народ. Народ Беларуси всегда был мудрым. Этим и отличался. У нас есть прекрасная страна. Она одна, неделима для всех, и мы должны быть едины. У нас есть сильная власть, как показало время - это оправдано, только это спасло нашу страну. Немаловажно и то, что есть сильный лидер - Президент нашей страны, он умеет брать ответственность на себя в самые сложные периоды времени. И самое главное, что каждым своим шагом, каждым своим действием он показывает мастер-класс наивысшего патриотизма".
Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам: "В последние 6 месяцев, когда в стране происходили известные события, те, кто их организовывал, во многом это было следствием внешнего вмешательства, внешнего фактора, вот эти люди пытались создать иллюзию внутри страны, за ее пределами, что они и есть народ, и другого мнения в стране на то, что в стране происходит, на власть, на Президента, просто не существует. А это не так. Есть разные точки зрения. Это совершенно естественно в любом демократическом обществе. Но то, что здесь в концентрированном виде в рамках ВНС четко прозвучала другая точка зрения (она, по моему убеждению, значительно более представительна, чем та точка зрения, которая озвучивалась на улицах), это очень важно для страны".
Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси: "Я думаю, что люди выступят с обсуждениями, потому что будет и политическое переустройство и, возможно, будут изменения в Конституции, но все должно делаться эволюционно, не спонтанно, не под кого-то. Именно под менталитет страны, экономику страны, под ту базу, которая была. Поэтому каждое собрание - это эпоха в развитии государства. И я с удовлетворением хочу отметить, что именно эпоха или результат всегда был положительный".
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Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до...
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