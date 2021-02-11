Речь Президента разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны

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Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь мнениями с нашими репортерами в кулуарах.





Ольга Захаренко, председатель Полоцкого районного объединения профсоюзов: "Я очень впечатлена. И впечатлена положительно. Все, что сказал Глава государства, несмотря на то, что это было продолжительно по времени, прошло на одном дыхании. Сказано ключевое: мы обязательно должны объединиться. У нас есть все. Во-первых, мы - мудрый народ. Народ Беларуси всегда был мудрым. Этим и отличался. У нас есть прекрасная страна. Она одна, неделима для всех, и мы должны быть едины. У нас есть сильная власть, как показало время - это оправдано, только это спасло нашу страну. Немаловажно и то, что есть сильный лидер - Президент нашей страны, он умеет брать ответственность на себя в самые сложные периоды времени. И самое главное, что каждым своим шагом, каждым своим действием он показывает мастер-класс наивысшего патриотизма".





Константин Косачев, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания России по международным делам: "В последние 6 месяцев, когда в стране происходили известные события, те, кто их организовывал, во многом это было следствием внешнего вмешательства, внешнего фактора, вот эти люди пытались создать иллюзию внутри страны, за ее пределами, что они и есть народ, и другого мнения в стране на то, что в стране происходит, на власть, на Президента, просто не существует. А это не так. Есть разные точки зрения. Это совершенно естественно в любом демократическом обществе. Но то, что здесь в концентрированном виде в рамках ВНС четко прозвучала другая точка зрения (она, по моему убеждению, значительно более представительна, чем та точка зрения, которая озвучивалась на улицах), это очень важно для страны".







