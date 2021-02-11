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К участию в обсуждении Программы развития страны присоединился коллектив предприятия "Могилевхимволокно"

11.02.2021 20:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

К участию в обсуждении Программы развития страны присоединились и регионы. Не только в качестве делегатов форума. Фактически участниками его,  но уже онлайн, стали и представители трудовых коллективов. Следили за теле- и интернет-трансляциями. В том числе и в Могилевской области. 

Наш корреспондент Андрей Ястребов встретился с коллективом одного из крупнейших предприятий региона. 

Предприятие "Могилевхимволокно". Если тезисно, то это - работа без остановки. Наращивание объемов производства. Увеличение географии поставок продукции. В непростой период для мировой экономики предприятие сохранило стабильную работу.  Удалось реализовать и первый этап инвестпроекта по производству полиэфирной продукции. 50 тысяч тонн в год, в том числе нового волокна суперкласса, трендовой марки "конжугейт". Теперь ежемесячно предприятие зарабатывает только на экспорте свыше 12 млн долларов. А в географии поставок - свыше 30 стран. Посылы, прозвучавшие сегодня на форуме в Минске, работники предприятия считают правильными, то - что нужно людям.

К участию в обсуждении Программы развития страны присоединился коллектив предприятия "Могилевхимволокно"

Светлана Константинова, зампредседателя профсоюзного комитета ОАО "Могилевхимволокно": "Сохранить и приумножить все, что сделано нами за эти годы. Нам нужны инновации, нужны новые рынки сбыта. Это позволит нашему предприятию стабильно работать, получать доходы. А значит, и повышать заработную плату".

К участию в обсуждении Программы развития страны присоединился коллектив предприятия "Могилевхимволокно"

Татьяна Рыбак, председатель правления первичной организации Белорусского союза женщин ОАО "Могилевхимволокно": "На мой взгляд, каждый человек должен внести свою посильную лепту в развитие своей родины. Своего города, поселка,  родного предприятия".

К участию в обсуждении Программы развития страны присоединился коллектив предприятия "Могилевхимволокно"

Об этом и главные посылы Программы развития страны на ближайшую пятилетку. Кстати, на Могилевхимволокно, как и в целом по концерну, сохранен социальный пакет. Помимо доплат, помощь в оздоровлении, строительство жилья для работников. Медицинское страхование. И вот такая взаимная заинтересованность, по мнению специалистов, должна и в дальнейшем помогать развиваться предприятиям, а значит - повышать  уровень жизни людей. 
Кстати, на форуме в столице Могилевхимволокно представляют три делегата. Здесь их ждут с нетерпением, чтобы все подробности узнать уже из первых уст.

 
Теги: Минск
 
 
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К участию в обсуждении Программы развития страны присоединились и регионы. Не только в качестве делегатов форума. Фактически участниками его,  но уже онлайн, стали...
 
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