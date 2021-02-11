Блогеров Кабанова и Петрухина удалили с суда над ними же

Источник материала: Tut.by

11 февраля в суде Октябрьского района Могилева начался процесс в отношении брестских блогеров Александра Кабанова и Сергея Петрухина.

В суд негосударственную прессу не пустили . Представители независимой прессы пришли к суду за 15 минут до окончания обеда, в суд зашли первыми, их к лестнице, ведущей к залу внизу, не пустили. В итоге в зал пропустили адвокатов.





На заседание смог попасть и журналист «Нашай Нівы» . По его словам, в зал заседаний также не пустили друзей блогеров, он был заполнен молодыми людьми, которых рассадили через одного. Петрухин и Кабанов были в клетке, возле нее дежурили четверо милиционеров в бронежилетах, еще несколько силовиков — снаружи возле двери, а выходы на лестницу были закрыты.

По данным издания, Петрухин и Кабанов заявили несколько ходатайств: об отводе судьи Ольги Кравченко и гособвинителя, о рассмотрении дела на белорусском языке. Ходатайства не удовлетворили. Также были рассмотрены несколько ходатайств, которые поступили от блогеров по почте.



Фото: Наша Ніва

За время рассмотрения ходатайств судья сделала несколько замечаний. В итоге блогеры попросили удалить их из зала суда. Сначала удалили Петрухина.

Кабанов заявил, что дело политически мотивировано: «Выдаліце мяне. Справа палітычна матываваная, вы не маеце права трымаць нас пад арыштам і судзіць. Прашу яшчэ раз: выдаліце мяне адсюль. Не мае ніякага значэння, тут я ці не. Навошта мне тут знаходзіцца? Прыехалі сваякі - іх сюды не пусцілі, журналісты прыехалі - іх не пусцілі, а нагналі дзяцей. Што вы ім паказваеце? Брава! Выдаліце мяне з гэтага канцэрта!».

Суд постановил удалить Кабанова из зала за нарушение порядка, его вывели в наручниках.

Суд продолжится 16 февраля, в 9.30.

Александр Кабанов и Сергей Петрухин — блогеры, авторы YouTube-канала «Народный репортер». До задержания в середине июня прошлого года освещали тему борьбы с аккумуляторным заводом, а также занимались расследованиями на острые социальные темы.

Им предъявлено обвинение по части 1 статьи 342 УК «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», статье 369 УК «Оскорбление представителя власти», а Сергею Петрухину — еще и по статье 391 УК «Оскорбление судьи или народного заседателя».

Во время следствия блогеры находились в СИЗО на улице Володарского в Минске.

К слову, Сергея Петрухина уже привлекали к уголовной ответственности. В апреле 2019 года суд Ленинского района Бреста признал его виновным в публичных клевете и оскорблении милиционеров и приговорил к крупному штрафу — 360 базовых (9180 рублей). Кроме того, блогера обязали возместить моральный ущерб четырем потерпевшим сотрудникам милиции (в общей сложности 7500 рублей) и расходы на адвоката. Правозащитники признали дело политически мотивированным.