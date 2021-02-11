|
Новую песню "Мы народ" исполнят в финале гала-концерта мастеров искусств
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Как песня строить и жить помогает - это доказывают прямо сейчас все участники собрания. В эти минуты -
Природа, военные подвиги и воссозданные Слуцкие пояса. Об этом - не просто набор песен, а целые постановки и продуманная драматургия. И, кстати, что еще отличает это гала-шоу от многих концертов - заслуженные и народные артисты - споют песни на стихи Купалы и Высоцкого - и не одни. На сцене дебюты региональных коллективов, воздушных гимнастов, курсантов Военной академии, а также не совсем обычные исполнители, дуэты.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как песня строить и жить помогает - это доказывают прямо сейчас все участники собрания. В эти минуты - финал гала-концерта мастеров искусств. Напомним, что он...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)