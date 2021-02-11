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Как песня строить и жить помогает - это доказывают прямо сейчас все участники собрания. В эти минуты - финал гала-концерта мастеров искусств. Напомним, что он проходит во Дворце спорта. Это знаковое место для ВНС - именно здесь в 1996 году впервые проходило народное вече. Вместо финальных аккордов - новая песня "Мы народ", ее исполнят все участники концерта, а весь партер заполнит масштабный государственный флаг Беларуси. Он и объединит каждого гостя и делегата мероприятия. Все шоу, в котором красной нитью шли достижения страны, сопровождал живой звук от Президентского оркестра.





Природа, военные подвиги и воссозданные Слуцкие пояса. Об этом - не просто набор песен, а целые постановки и продуманная драматургия. И, кстати, что еще отличает это гала-шоу от многих концертов - заслуженные и народные артисты - споют песни на стихи Купалы и Высоцкого - и не одни. На сцене дебюты региональных коллективов, воздушных гимнастов, курсантов Военной академии, а также не совсем обычные исполнители, дуэты.