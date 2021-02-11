Украинский эксперт Андрей Лесик: Успешная Беларусь - это дело самих белорусов

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Когда все решения идут снизу вверх - от народа и в интересах своего народа - это и есть диалог. Чистая форма прямой демократии.



Белорусы сами должны определять будущее своей страны. Это мнение и украинского эксперта Андрея Лесика. Уж наши соседи хорошо знают цену миру и единству (видео).