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Украинский эксперт Андрей Лесик: Успешная Беларусь - это дело самих белорусов
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Когда все решения идут снизу вверх - от народа и в интересах своего народа - это и есть диалог. Чистая форма прямой демократии.
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Когда все решения идут снизу вверх - от народа и в интересах своего народа - это и есть диалог. Чистая форма прямой демократии. Белорусы сами должны определять...
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