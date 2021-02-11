Представители системы образования о приоритетах в развитии

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Какие темы беспокоят представителей системы образования? И что в приоритете в развитии этой сферы? Давайте послушаем мнения.



Виктор Белозорович, декан факультета Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: "Сегодня Всебелорусское народное собрание - это проявление народовластия, это форма диалога между властью и народом и опыт, который республика стала реализовывать с 1996 года, полностью себя оправдал. Поскольку именно сегодня можно сверить контуры экономического, политического, социального развития. И Всебелорусское народное собрание дает перспективу развития общества".



Светлана Сергейко, ректор Гродненского областного института развития образования: "Пойдем по всем направлениям, в том числе по образованию. Посмотрите, насколько наше государство чувствует время и модернизирует содержание, обновляет методику с учетом тех вызовов времени, с учетом тех особенностей нового поколения. Сегодня система образования - это не только дошкольная или начальная школа, подростки или юноши. Это и молодые, и взрослые профессионалы, конечно же, должны постоянно воспитываться в аспекте гражданина, который любит свою страну, любит то место, где он родился, где вырос".



Светлана Цюга, старший преподаватель кафедры теории и истории государства и права Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина: "Счастливая семья - меня очень радует, что именно это ставится во главу всего. Потому что, начиная с семейных ценностей, у нас будет хорошая основа для гражданского общества".



Михаил Нерода, первый проректор Брестского государственного технического университета: "IT-технологии и цифровизация экономики - это, однозначно, направление очень важное. То, что сегодня было отмечено - это направление стратегического развития Республики Беларусь в целом. Это безупречно правильно. Потому что мировая экономика развивается, и IT-технологии пронизывают буквально все сферы деятельности".