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Не останавливаться в развитии и государственной поддержке социальной сферы, уделяя внимание всем группам населения. С заботой и о многодетных и о пожилых белорусах. Как считает руководитель службы труда, занятости и соцзащиты столицы Жанна Романович, и в таких процессах важно быть едиными.



Жанна Романович, председатель Комитета по труду, занятости и соцзащите Мингорисполкома: "Для меня интересна и актуальна тема поддержки пожилых людей. В нашей стране создана колоссальная система социальной поддержки, но тем не менее. Ведь говорят, что страна считается сильной, где счастливы дети и досмотрены старики. А еще, наверное, этот форум очень важен для нас всех. Потому что для осуществления социально-экономической политики необходимы такие вещи: нам нужен мир, нам нужна стабильность и единение".