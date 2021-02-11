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С заботой и о многодетных и о пожилых белорусах
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Не останавливаться в развитии и государственной поддержке социальной сферы, уделяя внимание всем группам населения. С заботой и о многодетных и о пожилых белорусах. Как считает руководитель службы труда, занятости и соцзащиты столицы Жанна Романович, и в таких процессах важно быть едиными.
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Не останавливаться в развитии и государственной поддержке социальной сферы, уделяя внимание всем группам населения. С заботой и о многодетных и о пожилых...
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