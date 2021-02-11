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О ключевых тезисах, которые прозвучали в первый день Всебелорусского народного собрания
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Продолжим разбирать ключевые тезисы, которые прозвучали в первый день Всебелорусского народного собрания. С нами в студии: депутат парламента и лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, главврач 1-й городской клинической больницы г. Минска Дмитрий Шевцов (видео).
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Продолжим разбирать ключевые тезисы, которые прозвучали в первый день Всебелорусского народного собрания. С нами в студии: депутат парламента и лидер...
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