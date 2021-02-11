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Всегда оставаться единой нацией
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Объединенные одной историей, общими традициями, чувством сплоченности и солидарности. Пропитанные общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться нацией и сберечь свои ценности - белорусы.
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Объединенные одной историей, общими традициями, чувством сплоченности и солидарности. Пропитанные общим духом уважения и равенства, чтобы всегда оставаться...
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