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Депутат Марина Шкроб о незыблемых ориентирах для всех поколений
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Для многих делегатов нынешнее Всебелорусское народное собрание - первое в жизни. Событие волнительное. Но, как и старожилы белорусского вече, они едины в своих целях - сделать нашу страну лучше.
Забота о старшем поколении и наших детях, стремление сохранить независимость страны и единство белорусского народа - это незыблемые ориентиры для всех поколений.
Марина Шкроб, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси (видео).
Надежда Лазаревич, гендиректор ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш" (видео).
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Для многих делегатов нынешнее Всебелорусское народное собрание - первое в жизни. Событие волнительное. Но, как и старожилы белорусского вече, они едины в своих...
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