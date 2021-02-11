Во Дворце спорта начинается гала-концерт мастеров искусств

Источник материала: БT

Перемещаемся во Дворец спорта, где в эти минуты начинается гала-концерт мастеров искусств.



Делегатов собрания и приглашенных ждет музыкальное и театрализованное шоу. Прозвучат хиты разных столетий. Гостей праздника окунут в историческую атмосферу - покажут, что удалось сохранить и чем мы можем гордиться.



Во Дворце спорта находится и наша съемочная группа. На прямой связи - Лидия Заблоцкая.

Секреты раскрою непременно, но чуть позже. Пока же атмосфера эйфории вливается и во Дворец спорта. Кстати, именно здесь провели первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году. Сейчас почетное пространство взяло на себя вдохновляющую и по-настоящему культурную функцию. У делегатов было несколько часов, чтобы перевести дух и перестроить свое рабочее настроение на эмоциональную разгрузку. За моей спиной вы можете увидеть, как трибуны начинают заполняться. До нашего прямого включения мы успели пообщаться с гостями в коридорах и узнали, в каком настроении прошел первый день ВНС.



В ближайшие полтора часа - именно на столько рассчитан концерт - на этой сцене акценты на достояния республики. Именно за это полюбили белорусов во всем мире. Природа, военные подвиги и воссозданные слуцкие пояса. Об этом не просто набор песен, а целые постановки и продуманная драматургия. Как видите, уже готовится Президентский оркестр - концерт пройдет в формате живого звука. Отметим, здесь очень много экранов и сотни световых приборов, будет ярко! И вот главный символ концерта - Древо жизни.



То, как Беларусь расцветала и становилась крепче, покажут через визуальное действо. Оно объединит эпохи и поколения. Пример: вместо фанфар - белорусская народная песня, которую споют молодежные хоры. А главные герои - представители трех поколений - через "Лявониху", "Беловежскую пущу" и строчки стихов белорусских классиков буквально напомнят о знаменитых людях и культурных брендах.

И, кстати, что еще отличит это гала-шоу от многих концертов - заслуженные и народные артисты споют песни на стихи Купалы и Высоцкого - и не одни. Нас ждут яркие постановки номеров. На сцене увидим дебюты региональных коллективов, воздушных гимнастов, курсантов военной академии и даже юных хоккеистов.



На самом деле счет участников концерта идет на несколько сотен. За кулисами уже боевая готовность. Некоторые из артистов только прибывают во Дворец спорта в статусе делегатов форума. Группа "Аура", можно сказать, приехала с корабля на бал. Кстати, большая часть песен, которые споют сегодня, их авторства. А о том, какие проблемы обсудили днем, мы узнали за кулисами.

Здесь споют и станцуют о том, что нас действительно объединяет. Думаю, телезрители не смогут сдержать слез на военном блоке. И точно будут подпевать хитам Руслана Алехно и победителя "Голоса" Сергея Волчкова. Параллельно с нашей камерой готовятся включиться объективы 6 камер ПТС. Концерт смогут увидеть и зрители "Беларусь 1" сразу после информационного канала. А мы включимся в эфир уже во время концерта.