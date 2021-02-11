﻿ Во Дворце спорта начинается гала-концерт мастеров искусств. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Во Дворце спорта начинается гала-концерт мастеров искусств

11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Перемещаемся во Дворец спорта, где в эти минуты начинается гала-концерт мастеров искусств.

Делегатов собрания и приглашенных ждет музыкальное и театрализованное шоу. Прозвучат хиты разных столетий. Гостей праздника окунут в историческую атмосферу - покажут, что удалось сохранить и чем мы можем гордиться.

Во Дворце спорта находится и наша съемочная группа. На прямой связи - Лидия Заблоцкая.

Секреты раскрою непременно, но чуть позже. Пока же атмосфера эйфории вливается и во Дворец спорта. Кстати, именно здесь провели первое Всебелорусское народное собрание в 1996 году. Сейчас почетное пространство взяло на себя вдохновляющую и по-настоящему культурную функцию. У делегатов было несколько часов, чтобы перевести дух и перестроить свое рабочее настроение на эмоциональную разгрузку. За моей спиной вы можете увидеть, как трибуны начинают заполняться. До нашего прямого включения мы успели пообщаться с гостями в коридорах и узнали, в каком настроении прошел первый день ВНС.

В ближайшие полтора часа - именно на столько рассчитан концерт - на этой сцене акценты на достояния республики. Именно за это полюбили белорусов во всем мире. Природа, военные подвиги и воссозданные слуцкие пояса. Об этом не просто набор песен, а целые постановки и продуманная драматургия. Как видите, уже готовится Президентский оркестр - концерт пройдет в формате живого звука. Отметим, здесь очень много экранов и сотни световых приборов, будет ярко! И вот главный символ концерта - Древо жизни.

То, как Беларусь расцветала и становилась крепче, покажут через визуальное действо. Оно объединит эпохи и поколения. Пример: вместо фанфар - белорусская народная песня, которую споют молодежные хоры. А главные герои - представители трех поколений - через "Лявониху", "Беловежскую пущу" и строчки стихов белорусских классиков буквально напомнят о знаменитых людях и культурных брендах.

И, кстати, что еще отличит это гала-шоу от многих концертов - заслуженные и народные артисты споют песни на стихи Купалы и Высоцкого - и не одни. Нас ждут яркие постановки номеров. На сцене увидим дебюты региональных коллективов, воздушных гимнастов, курсантов военной академии и даже юных хоккеистов.

На самом деле счет участников концерта идет на несколько сотен. За кулисами уже боевая готовность. Некоторые из артистов только прибывают во Дворец спорта в статусе делегатов форума. Группа "Аура", можно сказать, приехала с корабля на бал. Кстати, большая часть песен, которые споют сегодня, их авторства. А о том, какие проблемы обсудили днем, мы узнали за кулисами.

Здесь споют и станцуют о том, что нас действительно объединяет. Думаю, телезрители не смогут сдержать слез на военном блоке. И точно будут подпевать хитам Руслана Алехно и победителя "Голоса" Сергея Волчкова. Параллельно с нашей камерой готовятся включиться объективы 6 камер ПТС. Концерт смогут увидеть и зрители "Беларусь 1" сразу после информационного канала. А мы включимся в эфир уже во время концерта.


 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перемещаемся во Дворец спорта, где в эти минуты начинается гала-концерт мастеров искусств. Делегатов собрания и приглашенных ждет музыкальное и...
 
Новости дня
Новости общества
 
Представители СМИ разных стран следят за событиями во Дворце Республики
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by