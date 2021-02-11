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Представители СМИ разных стран следят за событиями во Дворце Республики

11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Среди работников медиасферы, которые следят за событиями во Дворце Республики, и представители разных стран. География - от России до Японии.

Одно из итальянских изданий представляет Маурицио Веццози. Его, в частности, волнует процесс развития отношений между нашими странами (видео).

 
 
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Среди работников медиасферы, которые следят за событиями во Дворце Республики, и представители разных стран. География - от России до Японии. Одно из...
 
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