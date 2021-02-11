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Независимо от географии представители регионов едины во мнении

11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Такой важный для всей страны аспект, как  сильные регионы,  также в центре внимания делегатов Всебелорусского народного собрания. Независимо от географии представители регионов едины во мнении: только результативный труд в агропромышленном комплексе улучшит и реальную жизнь на селе. 

Сергей Косинский, председатель Лельчицкого райисполкома: "Развивается сельское хозяйство достаточно динамично. Но хотелось бы, конечно, еще больше внимания, чтобы государство уделяло этой отрасли . Что касается таких регионов, как Лельчицкий, то для нас это очень важно. Большое количество людей - в Лельчицком районе  проживает 25 тысяч  населения, порядка 1200 жителей работают именно в отрасли сельского хозяйства, и для нас это очень важно".

Независимо от географии представители регионов едины во мнении

Роман Мельник, главный редактор газеты "Кобрынскі веснік": "Отдельные деструктивные силы и отдельные предатели нашей Родины призывали бойкотировать это собрание. Но я хочу сказать, что  они глубоко заблуждаются в своих суждениях.  Всебелорусское народное собрание призвано консолидировать общество, оно призвано острые самые проблемные вопросы вынести на народное вече, на обсуждение. И я уверен, что уже с этого мероприятия наши делегации вернутся  с примерным планом дальнейшего развития регионов. Кобринщина - это сельскохозяйственный регион, и очень важно, я считаю, развитие  агропромышленного комплекса и перерабатывающей промышленности. Не менее важное значение имеет и патриотическое воспитание молодежи".

Независимо от географии представители регионов едины во мнении

 
 
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Такой важный для всей страны аспект, как  сильные регионы,  также в центре внимания делегатов Всебелорусского народного собрания. Независимо от географии...
 
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