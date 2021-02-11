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Андрей Савиных: В центре всей нашей деятельности должен быть человек и его потребности
11.02.2021 22:49 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В выступлении Президента много ярких образных выражений и эпитетов, особенно в отношении его позиции по принципиальным для Беларуси моментам.
Речь уже разошлась тезисами по блокнотам и записным книжкам делегатов со всей страны, задала векторы развития по многим направлениям, чего и ожидали делегаты до начала форума, делясь мнениями с нашими репортерами в кулуарах.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "Надо говорить и о политическом развитии, о политической модернизации. Очень много внимания уделяется и социально-экономическому развитию. Эффективность нашего хозяйственного комплекса будет основой благополучия белорусского общества в эти пять лет. Поэтому этим вопросам уделяется самое серьезное внимание. И, конечно, никто не обходит вниманием социальные вопросы. Правильно говорится, и все это широко поддерживают, что в центре всей нашей деятельности должен быть человек и его потребности".
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В выступлении Президента много ярких образных выражений и эпитетов, особенно в отношении его позиции по принципиальным для Беларуси моментам. Речь уже...
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