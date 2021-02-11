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А. Бузаров: Журналист должен использовать любую возможность для налаживания контактов между двумя народами
12.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Понять дальнейшие изменения и путь, по которому будет развиваться Беларусь. Четко определить тенденции политической, общественной и социальной жизни нашей страны. Это основные критерии, которые волнуют украинского политического аналитика Андрея Бузарова. В эти дни он - гость белоруской столицы.
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А. Бузаров: Журналист должен использовать любую возможность для налаживания контактов между двумя народами
Понять дальнейшие изменения и путь, по которому будет развиваться Беларусь. Четко определить тенденции политической, общественной и социальной жизни нашей...
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