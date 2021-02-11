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Уровень доверия к Лукашенко — ниже 3%: что показал альтернативный опрос Мотолько

12.02.2021 07:01 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Как только Александр Лукашенко объявил о проведении «масштабного социсследования», популярный белорусский телеграм-канал «МотолькоПомоги» запустил свой опрос. Вопросы в анкете были те же, приняли участие 96 816 человек.

Результаты масштабного социологического исследования, анонсированного Александром Лукашенко, показали, что 66,5% населения ему доверяют. Альтернативный опрос во многом показал диаметрально противоположные результаты. Хотя нужно учесть, что это не социологический опрос и отражает мнение аудитории телеграм-канала блогера Антона Мотолько и близких к ней белорусов.

58% участников опроса заявили, что доверяют Координационному совету, Лукашенко — менее 0,5%, скорее доверяют — 1%.

Отрицательно к акциям протеста, проходящим после президентских выборов в Беларуси, относится 1% опрошенных. Поддерживают — 87%, скорее поддерживают — 11%, и 1% не определились.

Абсолютное большинство (91%) считает необоснованными действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций. Почти столько же позитивно относятся к публичному использованию бело-красно-белого флага — 87%, и еще 8% скорее положительно.

На вопрос: «Как, по-вашему, развивается общественно-политическая ситуация в Беларуси?» — 85% участников опроса ответили, что она развивается в «неправильном направлении». Что Беларусь идет верным курсом, считают 6% опрошенных, затруднились ответить 8%.

87% пользователей считают, что за 2020 год существенно ухудшилась экономическая обстановка и еще 10%, что немного ухудшилась.

 
 
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Как только Александр Лукашенко объявил о проведении «масштабного социсследования», популярный белорусский телеграм-канал «МотолькоПомоги» запустил свой опрос....
 
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