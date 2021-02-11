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Дискуссионной площадкой масштабного форума стала и мобильная студия Агентства теленовостей

12.02.2021 08:33 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Во Дворце Республики работает Светлана Лукьянюк (прямое включение).

Дискуссионной площадкой масштабного форума стала и мобильная студия Агентства теленовостей

Сегодня здесь на ВНС мы смотрим на все преобразования в стране с перспективой на 5 лет. Главная цель - обеспечение социальной стабильности и повышение благосостояния  людей за счет  качественного роста экономики, а также создания комфортных условий для жизни, работы и самореализации. Что для этого нужно сделать на уровне правительства, как на это смотрят из регионов и что думают законодатели - об этом поговорим с гостями студии (видео).

 
 
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Во Дворце Республики работает Светлана Лукьянюк (прямое включение). Сегодня здесь на ВНС мы смотрим на все преобразования в стране с перспективой на 5...
 
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