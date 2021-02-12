|
В Витебске почти на 500 долларов оштрафовали инвалида - за плакат со словами из библейских притч
12.02.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Жительница агрогородка Октябрьская под Витебском — 56-летняя инвалид первой группы Валентина Криштопенко — сфотографировалась на улице с плакатом со словами из библейских притч «Когда господствует нечестивый, народ стенает». Милиционеры увидели фотографии в телеграм — и начали процесс по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. 11 февраля суд Витебского района признал Криштопенко виновной и оштрафовал ее на 1160 рублей,
3 января милиционеры провели обыск в квартире Валентины Криштопенко и изъяли плакат с библейской цитатой и два телефона.
По протоколу, 24 декабря 2020 года Валентина Криштопенко «приняла участие в несанкционированном пикете»: «стояла с плакатом „Когда господствует нечестивый, народ стенает“ в разных местах поселка». Милиция заявила, что позже Криштопенко разместила в одном из витебских телеграм-каналов видео, созданное на основе фотографий с этой акции.
Валентина Криштопенко не признала себя виновной и заявила, что не размещала видео в телеграм.
По ее мнению, статью 23.34 к ней применили незаконно.
— Библия в Беларуси не запрещена! — заявила она в суде.
Слова на плакате, с которым женщина сфотографировалась, — это
Судья Михаил Зубеня признал женщину виновной и оштрафовал на 40 базовых величин (1160 рублей).
Валентина Криштопенко —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница агрогородка Октябрьская под Витебском - 56-летняя инвалид первой группы Валентина Криштопенко - сфотографировалась на улице с плакатом со словами из...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)