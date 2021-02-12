В Витебске почти на 500 долларов оштрафовали инвалида - за плакат со словами из библейских притч

Источник материала: Tut.by

Жительница агрогородка Октябрьская под Витебском — 56-летняя инвалид первой группы Валентина Криштопенко — сфотографировалась на улице с плакатом со словами из библейских притч «Когда господствует нечестивый, народ стенает». Милиционеры увидели фотографии в телеграм — и начали процесс по ч. 3 ст. 23.34 КоАП. 11 февраля суд Витебского района признал Криштопенко виновной и оштрафовал ее на 1160 рублей, сообщает «Віцебская вясна».



Валентина Криштопенко. Фото: «Віцебская вясна»

3 января милиционеры провели обыск в квартире Валентины Криштопенко и изъяли плакат с библейской цитатой и два телефона.

По протоколу, 24 декабря 2020 года Валентина Криштопенко «приняла участие в несанкционированном пикете»: «стояла с плакатом „Когда господствует нечестивый, народ стенает“ в разных местах поселка». Милиция заявила, что позже Криштопенко разместила в одном из витебских телеграм-каналов видео, созданное на основе фотографий с этой акции.

Валентина Криштопенко не признала себя виновной и заявила, что не размещала видео в телеграм.

По ее мнению, статью 23.34 к ней применили незаконно.

— Библия в Беларуси не запрещена! — заявила она в суде.

Слова на плакате, с которым женщина сфотографировалась, — это выдержка из главы 29 Книги притчей Соломоновых Ветхого завета.

Судья Михаил Зубеня признал женщину виновной и оштрафовал на 40 базовых величин (1160 рублей).

Валентина Криштопенко — инвалид первой группы , живет на пенсию. В прошлом году ее трижды судили по статье 23.34 КоАП за участие в уличных акциях протеста. Первый раз предупредили, второй раз оштрафовали на 7 базовых величин (189 рублей), в третий раз — на 25 базовых величин (675 рублей).