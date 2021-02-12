Так себе погода, конечно. В Могилеве в выходные - сильный ветер, метели, морозы

Источник материала: Tut.by

На субботу прогноз обещает в Могилеве сильный северный ветер, метель и мороз до 14 градусов. В воскресенье немного потеплеет, но день будет пасмурным и снова же ветреным.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу в течение суток от −10 до −14°C. Весь день — северный ветер, порывами до 18 м/с. Будет пасмурно, снег, метель.

Кстати, знайте, что ветер сильно влияет на ощущаемую нами температуру воздуха: так, −10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…22°С. Учитывайте это, отправляясь на улицу.

В ночь на воскресенье в Могилеве ожидается до 13 градусов мороза. Днем потеплеет до −8…10°C.

Ну к понедельнику серьезно похолодает — уже до -20°С!

Хороших выходных, друзья!

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