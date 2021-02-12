ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Так себе погода, конечно. В Могилеве в выходные - сильный ветер, метели, морозы

12.02.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На субботу прогноз обещает в Могилеве сильный северный ветер, метель и мороз до 14 градусов. В воскресенье немного потеплеет, но день будет пасмурным и снова же ветреным.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В субботу в течение суток от −10 до −14°C. Весь день — северный ветер, порывами до 18 м/с. Будет пасмурно, снег, метель.

Кстати, знайте, что ветер сильно влияет на ощущаемую нами температуру воздуха: так, −10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…22°С. Учитывайте это, отправляясь на улицу.

В ночь на воскресенье в Могилеве ожидается до 13 градусов мороза. Днем потеплеет до −8…10°C.

Ну к понедельнику серьезно похолодает — уже до -20°С!

Хороших выходных, друзья!

Точный прогноз погоды на день, неделю и месяц вы можете смотреть на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
А к понедельнику и вовсе серьезно похолодает - уже до -20°С!
 
Новости дня
Новости общества
 
Витебская ратуша приглашает на День влюбленных. Обещают романтику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by