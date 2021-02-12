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Так себе погода, конечно. В Могилеве в выходные - сильный ветер, метели, морозы
12.02.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На субботу
В субботу в течение суток от −10 до −14°C. Весь день — северный ветер, порывами до 18 м/с. Будет пасмурно, снег, метель.
Кстати, знайте, что ветер сильно влияет на ощущаемую нами температуру воздуха: так, −10°С при ветре 11−15 м/с ощущается как −21…22°С. Учитывайте это, отправляясь на улицу.
В ночь на воскресенье в Могилеве ожидается до 13 градусов мороза. Днем потеплеет до −8…10°C.
Ну к понедельнику серьезно похолодает — уже до -20°С!
Хороших выходных, друзья!
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А к понедельнику и вовсе серьезно похолодает - уже до -20°С!
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