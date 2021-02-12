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Витебская ратуша приглашает на День влюбленных. Обещают романтику
12.02.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Витебская ратуша приглашает 12−14 февраля отпраздновать День влюбленных. Можно купить красивые подарки, подняться на башню и совершить романтическое путешествие.
Выставка-ярмарка романтических подарков начнет работу 12 февраля в 15.00.
В субботу и воскресенье выставка-ярмарка будет открыта с 12.00 до 21.00.
С 15.00 до 19.00 в пятницу (а в субботу и воскресенье — с 12.00 до 19.00) в музее ждут тех, кто захочет совершить романтическое путешествие по ратуше. Пара приобретает билет — за 10 рублей на двоих, и получает распечатанную инструкцию. Нужно пройти 5 залов по указанному маршруту. По подсказкам на выставках влюбленные собирают «Знаки любви», фотографируются.
Подъем на башню ратуши так же стоит 10 рублей с пары.
Дополнительная информация — по телефону: 8 0212 66-05-87.
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Витебская ратуша приглашает 12−14 февраля отпраздновать День влюбленных. Можно купить красивые подарки, подняться на башню и совершить романтическое путешествие.
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