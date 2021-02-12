«В ИВС за питание в сутки выставляют 13 рублей, а тратят - пять». Как пинчанин судился с милицией

Источник материала: Tut.by

Пинчанин Сергей Супранович по закону обязан возместить государству деньги, затраченные на его питание во время содержания в ИВС. Мужчина узнал, что еда там стоит 5 рублей в сутки, а к оплате ему выставили 13. За справедливостью он пошел в суд, пишет «Медиа-Полесье» .





Сергея задержали 20 сентября. 21 сентября состоялся суд, где мужчине назначили наказание в виде 15 суток ареста. Пребывание в ИВС так впечатлило мужчину, что присоединился к инициативной группе, которая борется за то, чтобы люди содержались в нормальных условиях. Писали письма, коллективные обращения в госструктуры города и области.

— Подвижки есть. Но не в тех масштабах, что хотелось бы, — говорит Сергей.

В распоряжение инициативной группы попали фото документов — меню на день для содержащихся в ИВС, товарная накладная. Кто передал изображения, пинчане скрывают. Но говорят, что источник из ГОВД.

После ознакомления с фотографиями мужчин возмутило, что на питание одного человека в сутки затрачивается чуть больше 5 рублей, а к возмещению выставляется половина базовой величины (13 рублей 50 копеек — в 2020 году). Куда уходят оставшиеся деньги?

Юрист Сергей Супранович пошел в суд.

Истец — пинчанин, ответчик — пинская милиция

10 февраля в суде Пинского района и города Пинска рассматривалось дело по иску горожанина. Ответчик — представитель Пинского ГОВД, начальник Пинского ИВС Игорь Верич.

Сергей Супранович хотел, чтобы суд отменил решение ГОВД, по которому он должен выплатить деньги за расходы государства на питание административно арестованного.

— После отбывания ареста плохо себя чувствовал. Не оказывали медицинскую помощь по пять часов, клопы, насекомые. Мне подсунули какой-то документ. Подписал не глядя. Я так полагаю, что это было за питание. Второй неподписанный экземпляр выдали мне, — рассказал в суде Сергей Супранович.

Мужчина не возместил расходы за питание в ИВС. Через месяц пришло письмо из отдела принудительного исполнения. Сергей написал письмо в ответ о приостановлении исполнительного производства, так как была подана коллективная жалоба в прокуратуру из-за выявленных несоответствий.

Прокуратура перенаправила инициативную группу в ГОВД. Там им выдали ответ.

— ГОВД дало отписку. Ничего не понял. После этого был вынужден обратиться в суд, — отметил истец.

Милиция: «Питание курсанта — 7 рублей. Если будем кормить арестованного на 13…»

От лица Пинского ГОВД в суде выступил Игорь Верич, начальник ИВС. Говорит, что питание поступает из кафе «Верона». Пища доставляется сотрудниками милиции на Кирова, 53. Представителю ГОВД неизвестно, есть ли привязка стоимости меню к половине базовой величины.

Судья спросил, не оспаривает ли ответчик, что сумма, которая тратится на питание не совпадает с половиной базовой величины.

— Точно так. Уверен, что она не совпадает, — сказал представитель ГОВД.

И согласился, что представленное в суде меню похоже на то, что есть в ИВС.

— Питание курсанта в Академии МВД стоит 7 рублей в сутки. Если будем кормить административно арестованных на 13 рублей 50 копеек. Это уже будет, наверное…

— Так, а курсанты возмещают? — спросил судья.

Ответа не последовало.

Во время ареста писали жалобы, но они пропадали

Игорь Верич поинтересовался, почему истец не высказывал недовольства, когда отбывал арест.

Супранович сообщил ему и суду, что писал жалобы во время административного ареста и отдавал на поверке старшему смены. Но они исчезали.

— А если жалоба не будет зарегистрирована и куда-нибудь ее уберут? Как это доказать потом? — спросил судья Александр Малейчук.

— Ну, никак, — ответил начальник ИВС.

Оглашение постановления суда перенесли на следующий день.

Что решил суд

Судья отметил, что в законодательстве прописан размер возмещения за питание, а не размер расходов. Качество питания в ИВС никак не регламентируется — и этот момент лежит за рамками гражданского дела. Соответственно, просьбу отменить решение о возмещении суд не удовлетворил.

— Мы проиграли дело. Конечно же, оно будет обжаловано. Но председательствующий суда Александр Малейчук не мог вынести другого решения. В законодательстве есть брешь. Закреплено взимать с людей плату, но оказывать услуги качественно, на эту сумму, что взимают, — нет, — отметил Сергей Супранович после судебного заседания.