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Пасмурно, снежно и ветрено. Погода в Гродно в выходные
12.02.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В эти выходные в Гродно будет снежно, пасмурно и ветрено, но немного теплее. Правда, уже в понедельник крепко подморозит,
Сегодня, 12 февраля, все время облачно, ветрено, но без осадков. Утром до -15°С, днем до -12°С.
В субботу — сплошная облачность, днем и вечером — снег. Днем будет −3…5°С. Вечером температура воздуха опустится до -6°С. Все время — сильный ветер.
В воскресенье утром будет до -6°С, днем: 0…-2°С, сплошная облачность и снег. Днем — сильный ветер. Вечером — метель.
В понедельник станет холоднее: днем ожидается −9…11°С, а утром до -17°С. Все время — сплошная облачность и небольшой снег.
Хороших выходных, друзья!
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Уже в понедельник крепко подморозит.
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