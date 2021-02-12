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Пасмурно, снежно и ветрено. Погода в Гродно в выходные

12.02.2021 09:41 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В эти выходные в Гродно будет снежно, пасмурно и ветрено, но немного теплее. Правда, уже в понедельник крепко подморозит, сообщает pogoda.by.


Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Сегодня, 12 февраля, все время облачно, ветрено, но без осадков. Утром до -15°С, днем до -12°С.

В субботу — сплошная облачность, днем и вечером — снег. Днем будет −3…5°С. Вечером температура воздуха опустится до -6°С. Все время — сильный ветер.

В воскресенье утром будет до -6°С, днем: 0…-2°С, сплошная облачность и снег. Днем — сильный ветер. Вечером — метель.

В понедельник станет холоднее: днем ожидается −9…11°С, а утром до -17°С. Все время — сплошная облачность и небольшой снег.

Хороших выходных, друзья!

За точным прогнозом погоды в своем городе заходи на POGODA.TUT.BY.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Уже в понедельник крепко подморозит.
 
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