Второй день ВНС и не только. Что происходит в Беларуси 12 февраля

Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел первый день Всебелорусского народного собрания, на котором Александр Лукашенко рассказал , на каких условиях уйдет из власти и когда будет готова новая Конституция. Председатель КГБ говорил о готовящихся террактах, глава МИД — о сильной власти , а обычные белорусы в течение всего дня выходили на небольшие акции протеста. Что происходит сегодня — во второй день ВНС — читайте в нашем онлайне.



