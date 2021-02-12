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Второй день ВНС и не только. Что происходит в Беларуси 12 февраля

12.02.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вчера в Минске прошел первый день Всебелорусского народного собрания, на котором Александр Лукашенко рассказал, на каких условиях уйдет из власти и когда будет готова новая Конституция. Председатель КГБ говорил о готовящихся террактах, глава МИД — о сильной власти, а обычные белорусы в течение всего дня выходили на небольшие акции протеста. Что происходит сегодня — во второй день ВНС — читайте в нашем онлайне.


 
Теги: Минск
 
 
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Вчера в Минске прошел первый день Всебелорусского народного собрания, на котором Александр Лукашенко рассказал, на каких условиях уйдет из власти и когда будет...
 
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