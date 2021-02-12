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Второй день ВНС и не только. Что происходит в Беларуси 12 февраля
12.02.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вчера в Минске прошел первый день Всебелорусского народного собрания, на котором Александр Лукашенко
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Вчера в Минске прошел первый день Всебелорусского народного собрания, на котором Александр Лукашенко рассказал, на каких условиях уйдет из власти и когда будет...
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