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Белорусской правозащитнице Марфе Рабковой предъявлено обвинение еще по двум статьям УК
12.02.2021 09:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Задержанному координатору волонтерской службы лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Марфе Рабковой предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного кодекса.
Марфе Рабковой предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 УК (Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни) и ч. 2 ст. 285 УК (Создание преступной организации либо участие в ней). Ранее девушке было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 293 УК (Обучение или другая подготовка лиц для участия в массовых беспорядках или финансирование такой деятельности). Об этом
Марфа Рабкова была задержана 18 сентября 2020 года. Она в СИЗО-1 в Минске. Марфе 25 лет. Cреди ее задач в «Весне» было искать волонтеров, координировать их деятельность, проводить наблюдения за мирными собраниями.
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Координатору волонтерской службы лишенного аккредитации правозащитного центра «Весна» Марфе Рабковой предъявили обвинение еще по двум статьям Уголовного...
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