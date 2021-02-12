Ровно месяц назад был задержан журналист и медиаменеджер Андрей Александров 

Источник материала: БелаПАН

Минск, 12 февраля. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров ровно месяц находится под стражей. Его обвиняют по чч. 1-2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и финансирование такой деятельности).

Вместе с Александровым по делу проходит его девушка Ирина Злобина.



Андрей и Ирина были задержаны 12 января. Через три дня МВД сообщило, что они подозреваются в финансировании протестной деятельности. "Установлено, что 42-летний Андрей Александров и его 31-летняя сожительница Ирина Злобина с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее", — заявил замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич.



По его словам, с 22 августа до 9 ноября 2020 года Александров и Злобина оплатили более 250 штрафов на различные фамилии. Денежные средства для этих целей были предоставлены фондом ByHelp.

Как сообщил БелаПАН адвокат Александрова Антон Гашинский, его подзащитный чувствует себя "удовлетворительно". Условия содержания в СИЗО-1 "тяжелые, это не санаторий", в камере с ним сидит много "политических". Александров ходит на прогулки, читает книги, дважды в день делает физические упражнения.



По словам Гашинского, Андрей очень переживает за свою девушку и надеется, что "следствие разберется в ситуации и примет решение об изменении ей меры пресечения". Он много думает о журналистике и сожалеет, что в условиях СИЗО не может заниматься "полезным и нужным трудом". "Ведь журналисты всегда должны находится "на острие". Эта профессия считается "неприкасаемой". Ведь даже по Женевской конвенции журналисты относятся к "некомбатантам", — подчеркнул адвокат.



Как отметил в комментарии БелаПАН правозащитник Валентин Стефанович, статья 342, по которой обвиняют Александрова, относится к категории менее тяжких, и для взятия обвиняемого под стражу следствию нужна серьезная мотивировка — что Александров опасен для общества, или что он может воздействовать на свидетелей и потерпевших, или еще что-то. Как я понимаю, никакой мотивации в данном случае не было", — сказал Стефанович.



Правозащитник не согласен с утверждением, что оплата штрафов является финансированием групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. По его мнению, если бы Александров их действительно финансировал, его цели и умысел были бы направлены на то, чтобы платить деньги людям за совершение конкретных действий. "В данном случае Александров занимался правозащитной благотворительной деятельностью, потому что деньги были собраны людьми, для того чтобы кому-то помогать. Это законная деятельность. В данном случае даже со стороны налоговых органов не могло быть никаких вопросов", — подчеркнул Стефанович.



Он считает предъявленное обвинение неуместным и связывает его с публичной и правозащитной деятельностью Александрова. "Мы требуем немедленного освобождения Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной и прекращения их уголовного преследования", — заявил представитель "Весны".



Правозащитница и друг Андрея Елена Тонкачева отмечает, что у него было много возможностей остаться за границей и успешно реализовать себя в профессии. "Он человек исключительного интеллекта и трудолюбия, и совершенно современный, с полной встроенностью в европейский концепт жизни. Но он не уехал, я думаю, потому что любит страну, в которой живет, и весь свой интеллект и труд был готов потратить на то, чтобы здесь становилось лучше", — сказала она в комментарии БелаПАН.



По словам Тонкачевой, узнав о причинах задержания Александрова, она сначала удивилась, что не знала этого раньше, но в следующий момент поняла, "что это абсолютно на него похоже". "Он ответил действием. Не ждал, пока все само организуется, а стал помогать тем, кому это было нужно. Это вызывает только уважение", — сказала правозащитница.

Она подчеркнула, что Александров — исключительно целеустремленный и очень профессиональный человек. А как личность он отличается "блестящим чувством юмора, великолепным интеллектом, очень хорошей гуманитарной склонностью и самоорганизацией". "Андрей невероятно начитан, у него сильно развита эмпатия", — сказала Тонкачева.

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Анастасия Лосич, БелаПАН.