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Предварительные итоги первого дня ВНС обсудили с Михаилом Ордой и Владимиром Караником

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы снова возвращаемся во Дворец Республики, где работает наша выездная студия. На связи со студией Александр Хоровец. 

Какие обсуждения сейчас идут в кулуарах Дворца Республики?

Доброе утро, коллеги! Вы знаете, общаясь с делегатами в кулуарах, понимаешь, что люди под большим впечатлением после первого дня Всебелорусского народного собрания. Активно обсуждают как выступление главы государства, так и дельные предложения тех, кто уже успел с трибуны Большого зала поделиться своим видением развития нашей страны. Уверен, что и день второй во Дворце Республики обещает быть не менее насыщенным. А небольшие предварительные итоги  дня минувшего прямо сейчас обсудим с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой (видео).

Владимир Караник. председатель Гродненского облисполкома

Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси

 
 
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Мы снова возвращаемся во Дворец Республики, где работает наша выездная студия. На связи со студией Александр Хоровец.  Какие обсуждения сейчас идут в кулуарах...
 
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