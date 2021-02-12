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Предварительные итоги первого дня ВНС обсудили с Михаилом Ордой и Владимиром Караником
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМы снова возвращаемся во Дворец Республики, где работает наша выездная студия. На связи со студией Александр Хоровец.
Какие обсуждения сейчас идут в кулуарах Дворца Республики?
Доброе утро, коллеги! Вы знаете, общаясь с делегатами в кулуарах, понимаешь, что люди под большим впечатлением после первого дня Всебелорусского народного собрания. Активно обсуждают как выступление главы государства, так и дельные предложения тех, кто уже успел с трибуны Большого зала поделиться своим видением развития нашей страны. Уверен, что и день второй во Дворце Республики обещает быть не менее насыщенным. А небольшие предварительные итоги дня минувшего прямо сейчас обсудим с губернатором Гродненской области Владимиром Караником и председателем Федерации профсоюзов Михаилом Ордой (видео).
Владимир Караник. председатель Гродненского облисполкома
Михаил Орда, председатель Федерации профсоюзов Беларуси
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Мы снова возвращаемся во Дворец Республики, где работает наша выездная студия. На связи со студией Александр Хоровец. Какие обсуждения сейчас идут в кулуарах...
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