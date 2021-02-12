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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований о том, есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире Прямо сейчас к нам в студии присоединилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Екатерина, здравствуйте! Предлагаю...

Прямо сейчас к нам в студии присоединилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Екатерина, здравствуйте! Предлагаю поговорить о том, почему сейчас так важно для Беларуси определиться с главным курсом развития. И есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире?Какие ожидания у белорусского общества от ВНС? Какой будет главный результат работы народного вече?Мы знаем, что накануне ВНС проводилось масштабное социологическое исследование. Зачем проводится такой мониторинг, и что можно уже сегодня сказать о результатах?