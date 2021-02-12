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Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований о том, есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПрямо сейчас к нам в студии присоединилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Екатерина, здравствуйте! Предлагаю поговорить о том, почему сейчас так важно для Беларуси определиться с главным курсом развития. И есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире?
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Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований о том, есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире
Прямо сейчас к нам в студии присоединилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Екатерина, здравствуйте! Предлагаю...
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