ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Екатерина Речиц, аналитик Белорусского института стратегических исследований о том, есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире

12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Прямо сейчас к нам в студии присоединилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Екатерина, здравствуйте! Предлагаю поговорить о том,  почему сейчас так важно для Беларуси определиться с главным курсом развития. И есть ли шанс у маленьких стран на независимое развитие в современном мире?

Какие ожидания у белорусского общества от ВНС? Какой будет главный результат работы народного вече?

Мы знаем, что накануне ВНС проводилось масштабное социологическое исследование. Зачем проводится такой мониторинг, и что можно уже сегодня сказать о результатах? (видео) 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прямо сейчас к нам в студии присоединилась аналитик Белорусского института стратегических исследований Екатерина Речиц. Екатерина, здравствуйте! Предлагаю...
 
Новости дня
Новости общества
 
К. Косачев о Всебелорусском народном собрании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

11.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.02.2021
Салiдарнасць

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by