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К. Косачев о Всебелорусском народном собрании
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНародный диалог - это самые разные мнения. Оправдались ли ожидания участников форума - своими впечатлениями они делились с нашими корреспондентами (видео).
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Народный диалог - это самые разные мнения. Оправдались ли ожидания участников форума - своими впечатлениями они делились с нашими корреспондентами (видео).
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