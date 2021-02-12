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Обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы

Усилится адресность социальной помощи

Жилье доступное и комфортное

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Основа обеспечения социальной стабильности в обществе - устойчивый рост доходов населения Среди приоритетов развития на 5 лет наравне с сильными регионами и интеллектуальной страной - поддержка семейных ценностей. Речь о поиске новых подходов в системе...

Среди приоритетов развития на 5 лет наравне с сильными регионами и интеллектуальной страной - поддержка семейных ценностей. Речь о поиске новых подходов в системе пособий, доступности квадратных метров для расширения жилплощади и строительстве хотя бы на первое время арендных квартир. А также в помощь семьям услуги няни и детские сады.Социальная политика на пятилетку в цифрах и фактах уПовышение качества жизни населения за счет эффективной занятости и устойчивого роста доходов и станет основой обеспечения социальной стабильности в обществе. Главное – безопасность и благополучие граждан.Политика занятости будет нацелена на максимальное вовлечение трудоспособного населения в экономику. Задача государства – обеспечить каждого трудоспособного человека рабочим местом. Целевой ориентир – уровень безработицы по методологии Международной организации труда: не более 4,2% к концу 2025 года.Одна из главных задач – обеспечить устойчивый рост реальной заработной платы и иных доходов населения. В полтора-два раза больше будут получать отдельные категории работников бюджетной сферы. Размер минимальной заработной платы составит не менее 30% от средней заработной платы по экономике.При ее оказании государство будет ориентировано на индивидуальные потребности и условия жизни человека, попавшего в трудную жизненную ситуацию. Доля населения с доходами ниже бюджета прожиточного минимума к 2025 году составит не более 4,5%.Что касается жилья, в приоритете – доступность и комфорт. Так, средняя стоимость квадрата с господдержкой - не выше среднего заработка. Акцент будет сделан на поддержку индивидуального жилья усадебного типа, а также на развитие рынка арендных квартир. В целом обеспеченность жильем на одного человека к 2025 году будет не менее 28,5 м кв.Итак, комфорт и качество жизни должны выйти на принципиально новый уровень.