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Что волнует людей в разных уголках страны
12.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ эти дни белорусы ждут основополагающих решений, которые определят жизнь страны на ближайшую перспективу и заложат основу на долгое будущее. Что волнует людей в разных уголках страны - мы услышали из первых уст (видео).
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В эти дни белорусы ждут основополагающих решений, которые определят жизнь страны на ближайшую перспективу и заложат основу на долгое будущее. Что волнует людей в...
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